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詹子賢改打「戰斧球棒」完成百轟　林智勝跑來說恭喜

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟1日12比4大勝味全龍，中信外野手詹子賢今天單場雙響砲，一舉達成生涯百轟，賽後詹子賢透露，改用戰斧球棒，感覺滿好的。

今天詹子賢4打數敲出2支安打，包括雙響砲，生涯百轟達陣，貢獻3分打點，被問到百轟是不是慢了一點？詹子賢直言，「是有啦，去年打得比較掙扎，今年休整回來，就比較順一點，狀況有好一點。」

本場首打席遭到徐若熙三振，但第2打席敲出陽春全壘打，詹子賢認為，「比較不會去影響，第一次被三振，回去想其他策略，因為徐若熙是很好的投手，棒子要趕上他的球速，用另一種揮擊去揮看看，也不是想要打大支，只是打出去感覺很好。」

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▲中信兄弟詹子賢。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟詹子賢。（圖／中信兄弟提供） 

詹子賢透露，「剛好新的球棒來，感覺比較好一點，有新鮮感，本周五3連戰第一場開始打，使用戰斧球棒，想說拿拿看，感覺也滿好的。」

詹子賢提到，「沒有特別聽到球迷在喊百轟，按照設定球路與配球，進入情境裡面，也沒有什麼想法，就是覺得開心，打球的人都有里程碑，達到里程碑，再挑戰更好的成績，想要更好這樣。」

生涯累積34次盜壘成功，詹子賢笑說，「百盜是不用想，健康出賽替球隊做最大貢獻，成績是數字，以後都會留下來，給自己目標，好還要更好。」

至於百轟想要給誰？詹子賢表示，當然是自己收著，賽後中華職棒全壘打王林智勝也特別來恭喜達成百轟，稱讚說雙響砲，很強哦。

關鍵字： 中職中信兄弟棒球影音

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