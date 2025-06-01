檢討對兄弟配球「沒在同頻率」　蔣少宏：學到寶貴經驗



▲蔣少宏。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台中報導

味全龍昨天14比10打敗中信兄弟，味全捕手蔣少宏雖然連續2場開轟，但比賽中間被提前換下場，蔣少宏認為，「有學到寶貴經驗。」

昨天蔣少宏6局上轟出全壘打，但6局下被換下場，味全總教練葉君璋觀察蔣少宏這兩場的配球有些迷惘，因此改由林辰勳蹲捕，最後球隊逆轉獲勝。

談到這兩場比賽配球，蔣少宏認為，「一定會遇到，賽季這麼長，這兩場有點被打者影響到，投手有什麼壞球比較多，跟投手沒有在同一個頻率上，配起來比較辛苦一點。」

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蔣少宏提到，「昨天對我來說是一個滿好的比賽，沒辦法有效解決打者，過程中是很好的經驗，昨天鋼龍有被影響到，沒有那麼冷靜，我也沒有那麼冷靜。」

同時蔣少宏透露，「有時候我想要投手投好球，結果是壞球，心裡會想說投手丟壞球怎麼辦，對手積極攻擊，確實跟之前對戰不太一樣，他們有做一些改變，所以要跟教練討論一下。」

昨天林辰勳接替蹲捕，反而收到不錯效果，蔣少宏坦言，「他沒有看我前面而被影響，想法比較簡單一點，比較清楚一點，昨天對手一直上壘，不想要讓他們那麼好打，就會想得比較複雜。」

另外，蔣少宏直言，「上壘是很正常的事情，不要因此改變想法，昨天真的滿可惜，後面再重新調整，有學到寶貴經驗，往年都會遇到這種狀況，之前頻率滿多的，這是一個滿好的開始，在今年第31場出賽遇到。」