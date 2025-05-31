王建民談勝騎士「治療觀察」　吳俊偉復出要等下半季



▲勝騎士。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟洋投勝騎士（Mario Sanchez）日前因右肩不適降二軍，中信兄弟投手教練王建民表示，「先觀察狀況。」

勝騎士在4月30日先發面對樂天桃猿，第2局投到一半，突然因右肩不適退場，5月1日被下放二軍休養，先前有打高濃度血小板血漿注射治療（PRP）。

由於勝騎士狀況不明，據了解，中信兄弟已經找好新洋投，王建民表示，「勝騎士狀況就是先治療，先觀察，醫生建議先休息，先做一些治療，之後才可以開始丟，現在先觀察勝騎士的狀況。」

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先前腰部不適的呂彥青近期已經歸隊，王建民提到，「去年呂彥青是勝利組，希望他趕快回到勝利組的角色，也要看他身體狀況，這幾場投下來，身體沒有問題，感覺比之前好很多。」

王建民表示，「目前不會改變黃恩賜的定位，會看他身體狀況，呂彥青會在黃恩賜前面。」

至於新秀陳冠穎與伍立辰今年開季從一軍出發，並且持續待在一軍，王建民認為，「因為他們從大學進來職棒，沒有投過這麼多，跟著一軍高張力比賽，伍立辰投得比較少一點，從一個禮拜一次，最近的量有稍微多一點，一個禮拜變成兩次，看他身體反應。」

王建民強調，「如果有需要，會讓他們兩人輪流休，不連續出賽，伍立辰昨天被敲2支全壘打，是沒有到很差，都是低角度，打者的節奏完全掌握，可能觀察他的動作，從中學習去調整，慢慢去瞭解職業球員。」

另外，右肘發炎的終結者吳俊偉，王建民透露，「吳俊偉目前有在牛棚練投，上半季應該看不到，要等到下半季。」