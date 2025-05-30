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許基宏逆轉滿貫彈　兄弟6比4送味全3連敗

▲中信兄弟許基宏。（圖／中信兄弟提供）
▲許基宏。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／台中報導

味全龍30日在台中洲際球場與中信兄弟展開3連戰首場，雙方皆由洋投掛帥先發，味全左投龍聖（Zac Lowther）交手中信黃博多（Humberto Castellanos），本場中信原本在第6局遭到超前，第7局許基宏轟出滿貫彈，終場6比4逆轉擊敗味全。

1局上味全先得分，開路先鋒李凱威選到四壞球保送，2人出局後，劉基鴻再獲得四壞球，接著朱育賢敲出中外野安打，先幫球隊打下1分。

中信第3局有所回應，岳東華選到四壞球，高宇杰、岳政華連續敲安，先追回1分，維持一、三壘有人，岳政華成功盜上二壘，高宇杰趁對方捕手傳球失誤回到本壘得分，中信超前比數。

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黃博多投完5局退場，用了94球，53個好球，被擊出3支安打，投出5次三振，4次四壞球，1次觸身球，失掉1分自責分，由於牛棚砸鍋，最後無關勝敗。

6局上，中信換上伍立辰登板，投出第2球就被朱育賢轟出中外野陽春砲，一舉扳平比數，後面蔣少宏再掃出中外野陽春全壘打，味全3比2要回領先。

中信第7局不甘示弱，岳東華、高宇杰、王威晨分別獲得四壞球，滿壘狀況下，許基宏掃出右外野滿貫全壘打，中信6比3反超，8局上，味全郭天信敲出右外野陽春全壘打，但最後球隊仍以2分差落敗。

關鍵字： 中職中信兄弟

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