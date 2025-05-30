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兄弟6連勝重回爭冠行列　平野惠一點名岳政華很關鍵

▲中信兄弟岳政華。（圖／中信兄弟提供）
▲岳政華。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟前一場雖然輸球，中斷6連勝，但目前戰績已經追上領先群，與龍頭統一7-ELEVEn獅只有1場勝差，眼看上半季打了快3分之2，中信兄弟日籍總教練平野惠一認為，「岳政華回來是個關鍵。」

前陣子中信陷入低潮，一度似乎退出上半季爭冠行列，但近期拉出一波6連勝，加上統一與味全龍戰績有所起伏，3隊之間差距只有1場，第4名的樂天桃猿，也只與統一有1.5場勝差。

談到目前激烈戰況，平野惠一坦言，「味全、統一、樂天戰力都很完整，今年我們目標是進化，腦中在想的不是去年的冠軍隊伍去決勝負，而是新的隊伍去爭冠，每一場都要比前一場更好，用這樣的想法，不是絕對不能輸。」

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平野惠一提到，「與其去想拿上半季冠軍，專注在每一天要更好，近期投、打平衡做得很好，岳政華回來是個關鍵，有固定的第1棒，有完成最低限度的工作，對球隊幫助很大。」

回顧之前狀況下滑，平野惠一點出原因，「之前連敗的時候，全隊打擊狀況都滿低迷，最近1到9棒，都有不同的人跳出來幫助球隊，每天都有人跳出來，這個件好事。」

岳政華5月9日回到一軍先發，出賽12場，1支全壘打，有3分打點，上壘率0.346，上壘率0.500，打擊率0.292。

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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