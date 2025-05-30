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徐若熙不輸佐佐木朗希　葉總觀察：比較像山本由伸

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）
▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／台中報導

味全龍24歲投手徐若熙受到眾多國外球團關注，今天有日本媒體報導，日本職棒豪門球團軟銀隊有很高興趣，同時日媒拿來比擬洛杉磯道奇隊日籍投手佐佐木朗希，不過味全總教練葉君璋認為，比較像是山本由伸。

今天有日本媒體撰文，以「台灣佐佐木朗希」為題，透露軟銀隊已將徐若熙列為首要補強目標，據了解，軟銀隊近期預計派出過去是軟銀隊名將城島健司來台。

日媒把徐若熙與佐佐木朗希拿來比較，葉君璋表示，「差別在於身材條件，佐佐木朗希年輕一些，球速更快一點，但其他都不會差很多，徐若熙的控球不但好，比賽解讀成熟度更好，抗壓力也很強。」

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葉君璋認為，「如果要說投球型態，還比較像是山本由伸，包括從球種與身材條件，幾乎都一樣，只是山本由伸更強，投球上更精明。」

同時葉君璋也說，「佐佐木朗希有能力，但棒球投手不是只靠這些東西， 如果比賽的話，徐若熙不會比較差。」

另外，今年將不斷有球探與外界關注的壓力，葉君璋則說，「相信徐若熙整年都會面臨這種壓力，如果真的去了，應該會覺得好險有這種經驗，但如果因為壓力造成表現不好，那也沒關係，因為這樣子出去，也不會成功，所以有壓力是好的。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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