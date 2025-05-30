美日超過20隊競逐徐若熙　球評分析動向「夢想與現實」



▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／台北報導

味全龍24歲王牌投手徐若熙最快明年挑戰旅外，吸引美國職棒與日本職棒多隊目光，過去擔任中信兄弟等多隊教練的現任電視台球評許峰賓觀察這幾年蛻變過程。

美、日職棒球隊高度關注徐若熙

2019年徐若熙加入中華職棒，長期以來受到注意，最快今年季後可以挑戰旅外，包含美、日職棒，超過20支球隊密切觀察，包含美職費城費城人隊、洛杉磯道奇隊、紐約大都會隊、底特律老虎隊以及運動家隊等，日職則有軟銀隊、西武隊、火腿等隊，都在競爭行列，關注度比今年加盟日職火腿隊的古林睿煬還要高。

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武器庫充足具備先發投手優勢

談到這幾年徐若熙在投球上的成長，許峰賓觀察，「現在他的武器庫準備滿充足，除了直球之外，還有招牌的指叉變速球等球種，以及曲球、滑球、卡特球，先發投手要美國或是日本發展，至少要有3種球路控制得很好。」

許峰賓認為，「先前徐若熙在續航力上還沒有證明自己，主要是這幾年球隊很保護，但今年進入正規先發輪值，才有機會往國外發展， 除非是擔任中繼投手，如果球數拉不上來，旅外發展會比較辛苦，像是日職每個禮拜先發1場，美職可能會遇到投1休4的挑戰，而且比賽強度會更強。」

等級已經超越中職水平

不過許峰賓提到，「今年看下來，徐若熙看起來身體強度越來越好，投球跟台灣一般投手比起來，穩定性更好，場上沒有太大情緒起伏，感覺像是跟自己對決，而不是跟打者，只要有辦法把自己控制好，已經超越中職這個層級。」

至於有人對於徐若熙的身體有所疑慮，許峰賓則說，「今年徐若熙在單場用球數解禁之後，健康狀況都不錯，這是一個很大的優勢，未來旅外發展，面對不同頻率的出賽，能維持到什麼程度，會是觀察指標。」

美、日職有不同選擇考量

外界好奇徐若熙屆時成功旅外，美職或是日職該如何選擇，許峰賓坦言，「如果想要短期有好的收入，去日職會比較快，但如果是希望往最高殿堂前進，相信前往美職，也會獲得不錯的條件。」

不過許峰賓點出重點，「徐若熙到日本是洋將，需要馬上拿出實績，而美職系統會評估程度，放在適合的位置，給予適應期，美職在培養投手方面，會考量信心的維護，希望選手透過逐步累積信心，只要表現好，相信很快就可以跳上去大聯盟。」

這幾年徐若熙參加過幾項國際賽，表現十分穩定，許峰賓直言，「他已經證明可以面對高層級打者，到美國發展，語言很重要，能清楚去溝通，對於未來會有很大幫助。」



▲前中信兄弟教練許峰賓。（圖／記者林敬旻攝）

最終動向端看夢想有多大

美職與日職環境與強度都有所差異，許峰賓分析，「選擇日職可以安穩保底，先累積一筆財富，再往下個目標前進，在美國是跟全世界競爭，日本相對競爭沒有那麼激烈，夢想與現實二選一，如果他決定去美國，即使這條路會比較冒險，但會留下歷史定位，就看他夢想有多大，相信他會跟經紀公司好好討論。」

球路與投球特性彌補身高劣勢

外界討論徐若熙身材條件不算特別具有優勢，許峰賓倒是認為，「少掉身高優勢，可以從球路軌跡與球路部分強化，例如縱向變化球在美國比較有利，他的指叉變速球能力很強，共軌效應很好。」

完整規劃藍圖成為吸引加盟條件

同時許峰賓提醒，「徐若熙如果選擇美職，能不能生存下來才是重點，爬上去是過程，能不能長時間穩定對戰，身體強度能不能負荷，也是需要觀察，美職球隊想要網羅，應該會提出2年到3年養成計畫，而日職同樣也可以，幫助他一圓大聯盟夢想，如同當年陳偉殷在日職投出成績，後來也能轉戰美職大聯盟。」

至少20支國外球隊競逐

此外，有國外球探表示，「徐若熙絕投球策略靈活，腦袋滿聰明，這幾年穩定成長，基本上美職加上日職，至少有20支球隊有興趣，不僅看好他有機會挑戰日職一軍，甚至上到美職大聯盟，但由於受限業餘球員身份，只能簽小聯盟合約，美職球探普遍認為屆時價碼上，可能搶不贏日職，今年玉山盃在6月5日開打，到時候會有大批國外球探，把握空檔到現場觀看徐若熙出賽。」



▲國外球探高度關注徐若熙。（圖／味全龍隊提供）