超越洋基史坦頓　克魯茲轟出史上擊球初速最快全壘打

Oneil Cruz just hit this ball 122.9 mph.



That is the hardest hit ball in the Statcast era. pic.twitter.com/dZYilTHie1 — Pittsburgh Pirates (@Pirates) May 25, 2025

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒匹茲堡海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）今天對上密爾瓦基釀酒人隊比賽中，對上投手韓德森（Logan Henderson），轟出Statcast史上擊球初速最快的全壘打。

海盜隊今天5比6輸給釀酒人隊，但克魯茲第3局掃出右外野陽春砲，擊球初速122.9英里，飛行距離432英尺，也是克魯茲本季第11轟。

克魯茲這發全壘打刷新自己於2022年8月24日122.4英里安打的紀錄，也超越紐約洋基隊史坦頓（Giancarlo Stanton）於2018年8月9日121.7英里的全壘打紀錄，成為Statcast紀錄以來，擊球初速最快的全壘打。

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這發陽春砲是克魯茲本季第11轟，他透過助理教練莫拉萊斯（Stephen Morales）表達，「感覺很好，我在找好球出棒，結果打得非常紮實，知道這是Statcast歷史上最快的一擊，感覺更棒。」

「我不是為了打出最強擊球才揮棒，只是想確實擊中球而已，」克魯茲表示，「有時候我也沒刻意用力，只是想把球打進場內。」

海盜隊總教練凱利（Don Kelly）表示，一旦克魯茲火力全開，海盜隊打線就有可能進入另一個檔次，「他是有明星實力的球員，這種氣勢也會感染其他打者，讓大家打得更有信心。」

▲克魯茲（Oneil Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）