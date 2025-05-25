後勁「必勝保證」很聰明　洪總看魔鷹抗議：捕手已經站起來



▲洪一中。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹25日6比2打敗味全龍，台鋼洋投後勁（Bradin Hagens）7局失2分，拿下跨季15連勝，賽後台鋼總教練洪一中點出投球優點。

後勁先發7局，用了108球，71個好球，被擊出8支安打，投出3次三振，2次四壞球，失掉2分自責分，拿下開季先發5連勝，獲選單場最有價值球員。

同時後勁取得跨季15連勝，追上洋投強森（Mike Johnson）以及郭進興，並列聯盟第2長紀錄，中華職棒最長連勝是潘威倫寫下的21連勝。

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今年後勁登板，等同於必勝保證，洪一中坦言，「有一點這種感覺，每次在球隊艱困的時候上場，就會有好消息。」

後勁表現穩定，洪一中認為，「他對台灣打者瞭解，在台灣也滿久了，很聰明，投球很有耐心，情況越多的時候越會磨，這是他的優點，也不是說磨就會有好結果，還是要有好的技術搭配。」

洪一中觀察，「後勁的球路尾勁與變化角度都不錯，讓打者很難準確，或是紮實的擊到球，很多都是打到棒頭或是折到，很多滾地球，這是他的投球方式，有時候保送或是壞球多，我們也不以為意，這就是他的投球方式。」

另外，今天比賽中洋砲魔鷹（Steven Moya）對於主審好球帶有些意見，洪一中直言，「那個球是偏高，捕手都已經站起來了，有時候覺得只有1顆球，1顆球就很差很多，好球與壞球對於投手與打者的壓力是完全反過來，心態上是不一樣的。」