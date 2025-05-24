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岳政華逆轉三壘打　兄弟7比4氣走統一奪下4連勝

記者陳立勳／綜合報導

中信兄弟24日在台南球場與統一7-ELEVEn獅進行3連戰第2場，中信派出左投魏碩成先發，對上統一洋投飛力獅（Felix Pena），此役中信第6局靠著岳政華揮出超前三壘打，終場中信7比4逆轉統一，打下4連勝、對戰統一3連勝。

中信第1局率先得分，1人出局後，江坤宇擊出游擊滾地球，藉由對方接球失誤上壘，王威晨敲出右外野安打，攻上一、三壘，許基宏擊出一壘滾地球刺殺，但護送江坤宇回到本壘得分。

統一第4局展開反攻，林子豪遭到觸身球保送，陳聖平擊出左外野安打，接著林岱安掃出左外野3分打點全壘打，幫助球隊一棒超前。

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第5局林佳緯轟出右外野陽春全壘打，統一擴大領先到3分，但戰況在6局上發生變化，詹子賢、宋晟睿選到四壞球，統一換上劉軒荅接替，沒想到先被黃韋盛敲出安打，面對滿壘危機，四壞球保送岳東華，先奉送1分，代打王政順擊出左外野高飛犧牲打，有1分打點，接著岳政華敲出右外野三壘打，清光壘上2名跑者，中信5比4反超比數。

中信第7局持續搶攻，宋晟睿、黃韋盛、岳東華串連安打，再追加2分，最後3分差勝出。

魏碩成先發4局，用了84球，51個好球，包括1支全壘打，投出3次三振，2次四壞球，1次觸身球，退場時是敗投候選人，還好隊友火力相挺，結果躲過敗投，謝榮豪中繼1局失1分，幸運收下本季首勝。

飛力獅先發5.2局，總計104球，58個好球，被擊出4支安打，投出7次三振，4次四壞球，失3分，2分自責分，最後無關勝敗，劉軒荅中繼0.2局，丟掉2分自責分，承擔本季第2敗。

▲中信兄弟岳政華。（圖／中信兄弟提供）
▲岳政華敲出逆轉三壘安打。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中職中信兄弟

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