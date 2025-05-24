張詠漢還在適應「早8」　世壯運有準備登板投球



▲ENERGY隊張詠漢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組24日進行預賽最後一天賽程，前富邦悍將外野手張詠漢這次代表ENERGY隊出賽，張詠漢笑說，「還在適應早上8點比賽。」

目前在打擊練習場身兼老闆與教練工作，這次報名世壯運，張詠漢透露，「去年底羅國龍來問我參賽意願，透過郭岱琦聯繫，後來山羊兄弟隊的呂祐華總教練也有找我，但因為先答應ENERGY隊，所以有跟呂總說不好意思。」

為了比賽提早準備，張詠漢提到，「主要是做重量訓練，今年1月開始找時間備戰，一個禮拜做2次重訓，這段時間瘦了2公斤，晚上還要教課，所以不能練太多。」

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張詠漢表示，「平常教球的關係，這次在球隊也有幫忙餵球，如果有需要投手，我可能也會上去投球，不過前一次登板投球已經是高中時期。」

昨天球隊首戰5比10輸給山羊兄弟隊，張詠漢笑說，「還在適應早上8點的比賽，上一次打早上8點已經是高中，還在找感覺，有一點太急，沒有掌握好，昨天天氣真的超熱，第2局就開始有點受不了。」

另外，張詠漢也說，「在天母球場比賽很新鮮，視覺上很舒服，這是天母球場改用人工草皮之後，我第一次踏進球場比賽。」



▲ENERGY隊張詠漢。（圖／記者李毓康攝）