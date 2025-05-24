運動雲

>

張詠漢還在適應「早8」　世壯運有準備登板投球

▲▼2025世壯運棒球，ENERGY張詠漢。（圖／記者李毓康攝）
▲ENERGY隊張詠漢。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組24日進行預賽最後一天賽程，前富邦悍將外野手張詠漢這次代表ENERGY隊出賽，張詠漢笑說，「還在適應早上8點比賽。」

目前在打擊練習場身兼老闆與教練工作，這次報名世壯運，張詠漢透露，「去年底羅國龍來問我參賽意願，透過郭岱琦聯繫，後來山羊兄弟隊的呂祐華總教練也有找我，但因為先答應ENERGY隊，所以有跟呂總說不好意思。」

為了比賽提早準備，張詠漢提到，「主要是做重量訓練，今年1月開始找時間備戰，一個禮拜做2次重訓，這段時間瘦了2公斤，晚上還要教課，所以不能練太多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張詠漢表示，「平常教球的關係，這次在球隊也有幫忙餵球，如果有需要投手，我可能也會上去投球，不過前一次登板投球已經是高中時期。」

昨天球隊首戰5比10輸給山羊兄弟隊，張詠漢笑說，「還在適應早上8點的比賽，上一次打早上8點已經是高中，還在找感覺，有一點太急，沒有掌握好，昨天天氣真的超熱，第2局就開始有點受不了。」

另外，張詠漢也說，「在天母球場比賽很新鮮，視覺上很舒服，這是天母球場改用人工草皮之後，我第一次踏進球場比賽。」

▲▼2025世壯運棒球，ENERGY張詠漢。（圖／記者李毓康攝）
▲ENERGY隊張詠漢。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 世壯運棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

超越勝負的感動！　高國慶客串台日友誼賽主審

超越勝負的感動！　高國慶客串台日友誼賽主審

快訊／日本甲子園大師缺2人　ENERGY直接晉級4強戰

快訊／日本甲子園大師缺2人　ENERGY直接晉級4強戰

黃博多8局0責失、宋晟睿猛打　兄弟力克統一收下3連勝

黃博多8局0責失、宋晟睿猛打　兄弟力克統一收下3連勝

網羅韓援權喜原、金娜妍？　味全球團持續評估

網羅韓援權喜原、金娜妍？　味全球團持續評估

統一主砲林安可復出迎戰兄弟　蘇智傑下二軍

統一主砲林安可復出迎戰兄弟　蘇智傑下二軍

鄧愷威、林維恩登板吞敗　李灝宇敲安+盜壘

鄧愷威、林維恩登板吞敗　李灝宇敲安+盜壘

高國輝首打席差點開轟　林晨樺疑惑：是彈力球嗎？

高國輝首打席差點開轟　林晨樺疑惑：是彈力球嗎？

高國慶「打得歡樂」　郭岱琦想要續戰後年世壯運

高國慶「打得歡樂」　郭岱琦想要續戰後年世壯運

高國輝「切桿」安打　看周思齊滑接：年輕幾歲一定接得到

高國輝「切桿」安打　看周思齊滑接：年輕幾歲一定接得到

高國輝歸隊帶頭打敗ENERGY　山羊兄弟2連勝晉級複賽

高國輝歸隊帶頭打敗ENERGY　山羊兄弟2連勝晉級複賽

北市重慶南路一段嚴重車禍　8人受傷...驚悚現場曝

熱門新聞

屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝！遭奪球射門　拿亞軍笑不出來

大谷翔平挑戰104年來最狂紀錄！外媒另看好單季400壘打+100保送

快訊／日本甲子園大師缺2人　ENERGY直接晉級4強戰

快訊／頂尖左手對決！林昀儒不敵王楚欽　無緣世錦賽男單4強

喬丹前經紀人開酸詹皇？　「若MJ能找超巨組隊可奪15冠」

大谷翔平明首次Live BP！羅伯斯：已能輕鬆飆破150公里

讀者回應

﻿

熱門新聞

1屏大守門員「守住罰球」剛要慶祝！遭奪球射門

2大谷翔平挑戰104年來最狂紀錄！

3日本甲子園缺2人　ENERGY晉4強戰

4林昀儒不敵王楚欽　無緣世錦賽4強

5前經紀人：若喬丹能抱團可奪15冠

最新新聞

1楊恩連3季無緣最佳陣容　無奈回應

2韋德懊悔詹皇說「不只1冠、不只2冠」

3康寧漢觸發羅斯條款　SGA將簽史上最大約

4潘菘瑋被挖走　黃恩賜殘念林其緯、邱子愷

5張詠漢還在適應早8　有準備登板投球

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

#李珠珢 沒練過的歌現學現跳！求救 #李雅英 認真記動作

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

30多名職棒退役球員齊聚　周思齊:這畫面滿美歡迎來看

人生首支場內全壘打　林瀚好喘：快要不能呼吸

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366