高國輝歸隊帶頭打敗ENERGY　山羊兄弟2連勝晉級複賽



▲山羊兄弟隊高國輝。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組23日續戰，山羊兄弟隊預賽第2場10比5擊敗ENERGY隊，拿下2連勝，確定晉級4強複賽。

ENERGY隊今天派出前富邦悍將投手林晨樺先發，第2局被前中信兄弟簡富智敲出左外野二壘打，接著陳宗宏補上二壘打，山羊兄弟隊先馳得點。

3局上，山羊兄弟隊趁著對方陣腳不穩，一口氣攻下7分，包括高國輝敲出適時安打，把比數差距拉開到8比0。

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周思齊在3局下上場守備，2人出局後，沒能接到鄧志偉敲出的左外野高飛球，讓ENERGY隊打破鴨蛋，單局追回3分。

4局上，周思齊上場打擊，結果吞下三振，不過球隊多添2分保險，最後4局下ENERGY隊拿回2分，不過最後仍以5分差落敗。

談到這場比賽，山羊兄弟隊總教練呂祐華表示，「第一個就是拚投手，後面是打擊，大家年紀都有，守備就是看跑動性，今天我們球隊表現得不錯，對方守備移動沒有那麼好，我們在守備與打擊都表現很好。」

呂祐華認為，「其實他們後半段打擊就開了，因為比賽時間關係，只要單局大量得分，勝負也就差不多。」

昨天高國輝參加高爾夫項目向球隊請假，今天歸隊先發，並且敲出帶有打點的安打，呂祐華透露，「昨天有問高國輝的狀況，他也打了3天高爾夫球，腳部有點緊，所以今天安排擔任指定打擊，最後一個打席換代跑，整體打擊看起來都有在節奏上，有一定掌握性，第1個打席差點全壘打，有回憶起以前在富邦看他打擊的感覺。」

順利贏得2連勝，呂祐華直言，「預賽關鍵就是今天這一場，如果能拿到分組第一更好，看大家身體恢復能力，明天休兵調整日，目標是預賽3戰全勝。」