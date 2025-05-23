檢討沒搶到好球數領先　古林睿煬逃敗：很感謝隊友幫忙



▲古林睿煬檢討昨日投球表現。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬昨天先發6局失3分，最終球隊在延長賽11局3比4落敗，古林睿煬檢討昨日投球表現。

昨天古林睿煬首局首打席就被擊出全壘打，最後則是6局用了100球，被擊出6支安打，投出9次三振，2次四壞球，失3分，2分自責分，幸運躲過敗投。

根據日本媒體報導，相較於5月11日對樂天演出完封勝，昨天古林睿煬壞球偏多，他冷靜檢討，「沒能以好球領先，出現保送讓我感到懊悔，三振主要集中在前半段，如果能延續到中後段，投球表現會更好。」

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最終沒能奪勝，但第6局火腿隊得到1分，把比數扳平，古林睿煬逃過敗投，古林睿煬感謝打線支援，「真的很感謝隊友的幫忙。」

此外，昨日剛升上一軍的孫易磊，也在第9局上場，完成一軍初登板。孫易磊下場時，古林睿煬特地走向前擊掌鼓勵，也替同鄉後輩的表現帶來激勵。

另外，經過13天休息調整的火腿隊投手金村尚真，今天先發對決戰樂天，他表示：「這段空檔稍長，所以嘗試投多一點球，透過一些變化做出不錯的調整。」

火腿隊現階段採取8人先發投手輪值，金村尚真表示，「球隊勝利最重要，如果能完投自然最好，只要能多投一局就盡量投下去。」