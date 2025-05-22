人生首支場內全壘打　林瀚好喘：快要不能呼吸



▲林瀚場內全壘打。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組今天開戰，山羊兄弟隊首場16比0完封來自日本的Masters Koshien Japan隊，山羊兄弟隊林瀚首局敲出場內全壘打，賽後林瀚開玩笑說，「跑完之後快要不能呼吸。」

今天擔任山羊兄弟隊第2棒，首打席敲出2分打點場內全壘打，林瀚坦言，「很久沒有比賽，上去還是稍微有點緊張，第一次打擊有打出安打，就比較放開了，跟學長之前練球，就有很好的搭配，默契與氣氛都很好。」

跑出場內全壘打，林瀚笑說，「跑完之後快要不能呼吸，隊友們要跟我拍手，我說先等我一下，真的是不行，原本跑完三壘想要放掉，但三壘教練陳宗宏就說可以跑，真的跑回本壘。」

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林瀚透露，「球員時期沒有打過場內全壘打，真的有一點累，大家都是鼓勵為主，因為我在隊上年紀比較小，學長有去找對手的資料，有稍微情蒐，看到名單沒錯，就會比較有信心一點。」

賽後對手跑來致意，林瀚則說，「他們祝福我們前進大巨蛋，2年後可以再對戰一次。」

另外，林瀚也說，「其實一開始周思齊學長找我，希望我以教練身分指導學長，練球時候比較嚴格，因為比賽我也有上去打，所以喜說就是好來好去。」



▲林瀚場內全壘打。（圖／記者李毓康攝）