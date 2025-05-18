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飛力獅優質先發、林佳緯猛打　統一橫掃台鋼對戰4連勝

▲統一獅隊洋將飛力獅。（圖／統一球團提供）
▲飛力獅。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅18日在高雄澄清湖球場與台鋼雄鷹3連戰最終回，統一派出洋投飛力獅（Felix Pena）對上台鋼陳宇宏，此役飛力獅繳出優質先發，林佳緯貢獻3安2打點，終場6比3橫掃台鋼，同時統一對戰台鋼4連勝。

台鋼首局率先得分，林家鋐擊出右外野安打，魔鷹（Steven Moya）掃出中外野2分打點全壘打，個人本季第11轟，穩居聯盟全壘打王。

第4局統一展開反攻，林佳緯選到四壞球，陳鏞基遭到觸身球，林子豪擊出中外野飛球，壘上兩名跑者全部推進上到二、三壘，2人出局之後，陳聖平補上左外野安打，帶有2分打點，一棒追平比數。

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統一第5局趁勝追擊，首名打者邱智呈擊出一壘滾地球，靠著傳球失誤上壘，接著林佳緯揮出中外野三壘打，先送回1分，下一棒陳鏞基再揮出適時安打，又打回1分，比數變成4比2。

台鋼第7局攻上滿壘，紀慶然擊出右外野高飛犧牲打，比數追到1分差，但第9局統一多添保險，把握台鋼換投伍祐城，陳傑憲內野安打上壘，並且成功盜上二壘，邱智呈、林佳緯分別擊出內野安打，先拿到1分，後面陳重廷、林子豪獲得四壞球，再擠回1分，9局下台鋼攻上滿壘，不過最後郭阜林遭到再見三振，最後3分差飲恨。

飛力獅先發6局，用了89球，61個好球，被擊出6支安打，包括1支全壘打，投出4次三振，1次四壞球，失掉2分自責分，拿下開季先發3連勝。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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