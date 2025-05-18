中職投手越來越強　林智勝直言：未來百轟不容易



▲林智勝。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／新莊報導

中信兄弟一壘手許基宏本周達成生涯百轟里程碑，成為中華職棒史上第25人，中職全壘打王43歲林智勝認為，有不同因素影響，以後在中職想要百轟，變得更不容易。

過去中職史上有25名球員完成百轟，中信兄弟隊許基宏前天成為新成員，累積304轟，林智勝是中職全壘打王，張泰山289轟居次，樂天桃猿林泓育、統一7-ELEVEn獅林益全210轟並列第3，現階段最接近是味全龍郭嚴文98轟、中信兄弟詹子賢97轟，以及統一7-ELEVEn獅林安可、台鋼雄鷹王柏融、樂天桃猿林立的93轟。

身為中職全壘打王，林智勝有感而發，「現在中職投手越來越強，洋投素質更好，球速比以前快，包括本土投手也是，球團重視對戰數據，球員不一定每場比賽都能出賽，還有傷兵問題，球員容易受傷，身體不舒服就要休息，也會影響成績。」

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林智勝提到，「以前打者追求力量，包括陳金鋒、彭政閔都是這種類型的球員，現在不一樣了，大家都以團隊為主，不會只追求全壘打，以目前來說，不要說挑戰200轟，就連百轟都不容易達到。」

同時林智勝也說，「現在上場就能轟出全壘打的球員，應該只有台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya），會讓人有這種期待，上來就是要敲全壘打。」

不過林智勝笑說，「無論時代怎麼變化，贏球還是球隊最重要的事情。」