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林詩翔開季無失分破功　邱智呈驚天3分彈逆轉台鋼

▲統一獅隊邱智呈。（圖／統一球團提供）
▲邱智呈。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅17日在高雄澄清湖球場交手台鋼雄鷹，此役兩隊你來我往，統一第8局發生罕見的妨礙守備判決，蘇智傑的超前分不算，一度士氣大傷，不過9局上邱智呈轟出逆轉3分彈，終場8比7力克台鋼。

統一第2局率先得分，陳重廷掃出左外野陽春全壘打，個人本季首轟，第4局台鋼洋砲魔鷹（Steven Moya）回敬一發右外野陽春砲，個人本季第10支，雙方打成1比1平手。

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5局上，統一林岱安擊出左外野三壘打，林靖凱補上中外野安打，統一要回領先，5局下台鋼攻下2分超前，第6局統一拿到1分，台鋼第7局攻下2分。

不過8局上出現罕見妨礙守備判例，1出局統一攻上一、二壘，蘇智傑擊出左外野二壘打，壘上兩名跑者奔回本壘得分，回傳球到本壘後方，補位的張誠恩撿球後砸在跑回得分的林子豪身上，主審王俊宏則用麥克風向全場表示，進入小房間確認規則。

依據棒球規則「擊球員與跑壘員之妨礙」規定，擊球員或跑壘員於被宣判出局後或得分後，妨礙或阻礙任何對其他跑壘員所採取之後續 Play，該跑壘員將因其隊友之妨礙行為被宣判出局。

結果最後判決三壘跑者蘇智傑出局，讓統一失去超前分，8局下基會換到台鋼，藍寅倫與王博玄獲得四壞球，紀慶然敲出左外野三壘打，帶有2分打點，台鋼要回2分領先。

不過統一沒有放棄，台鋼換上今年開季16場出賽，防禦率還是0的終結者林詩翔登板，沒想到被林岱安擊出二壘打，2出局之後，四壞球保送陳傑憲，下一棒邱智呈揮出右外野3分打點全壘打，統一最後1分差勝。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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