少見單場打斷2支魚雷棒　張政禹緊急找廠商加訂10支



▲味全龍隊張政禹。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／新莊報導

味全龍游擊手張政禹昨天3打數沒有安打，同時比賽中打斷2支魚雷棒，在比賽過程中算是較為少見，張政禹表示，「剛好都折到。」

先前張政禹開始使用魚雷棒，打擊方面有不錯表現，也有全壘打演出，昨日比賽少見打斷2次球棒。

有關於昨天兩次斷棒，張政禹表示，「剛好都折到，昨天身體有點累，揮棒可能沒有平常那麼快，所以才會折到，揮棒感覺重重的，反應會慢一點，但這都是滿正常的事情。」

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張政禹回想，「以前沒有過單場打斷2支球棒，從開季到現在打斷3支魚雷棒，昨天剩下的2支都沒有了，趕快叫管理訂，今天10支球棒就到了，剛好廠商剩下最後10支球棒。」

張政禹坦言，「現在中華職棒比較少人用魚雷棒，但我前面打得不錯，所以繼續用，不然如果打得不好，可能也不會再用。」

張政禹表示，「一開始就習慣魚雷棒的款式，所以沒有特別客製化，昨天打斷2支，改打球隊的公棒，同樣也是魚雷棒，但跟我原本是不同的廠牌。」

張政禹也說，「之前有跟朱育賢討論過，用魚雷棒就是把球帶進來一點，容錯率很低，只能在一定範圍打到球，才能產生最大效益，如果太前面，很容易斷掉，折到也會斷掉。」

同時張政禹強調，「選手不會拿成績開玩笑，如果打不好就會換，我是因為試打感覺不錯，比賽也有擊出安打，魚雷棒會比一般球棒還容易斷掉。」