富邦隊友守備、火力相挺首勝　黃保羅要請喝星巴克　



▲黃保羅好投收下本季首勝。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將16日5比1擊敗味全龍，富邦先發投手黃保羅表現優異，在隊友守備與打擊支援下，8局只失1分，本季首勝到手，賽後他預告要請隊友們喝星巴克。

今日黃保羅先發8局，用了93球，62個好球，被擊出4支安打，投出4次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季首勝，獲選單場最有價值球員。

近2場先發都投不滿5局，今天狀態回穩，黃保羅表示，「主要是積極進攻好球帶，用球數避免太多，前兩場不需要的壞球太多，導致用球數太多。」

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去年對戰味全防禦率6.75，但今年2場對戰，防禦率僅有1.38，黃保羅透露，「教練有跟我說，要對自己球種有信心，要想說丟紅中，他們也打不好，讓自己不要想這麼多，就是相信自己。」

今天跟捕手豊暐搭配，黃保羅認為，「不錯啊，我想要丟的位置，他的想法跟我滿類似，配起來滿順的。」

本季第6場先發，總算拿到本季首勝，黃保羅提到，「球季還很長，一場一場來，球隊有贏球對我來說是最好的，能投到8局，自信心更多一點。」

比賽中間一度摸手，讓教練團擔心是不是身體有狀況，黃保羅表示，「只是休息一下，現在也沒有不舒服。」

本場隊友在守備與打擊上給予不少幫助，黃保羅笑說，「很棒啊，尤其是申皓瑋那一球，記得在台北大巨蛋也被他救過一次，打擊方面學長也都有幫忙，勝投剛好請星巴克，犒賞他們一下，感謝他們幫我滿多的。」

沒有續投第9局，黃保羅則說，「第8局下來有跟教練討論，後來被打的球，都滿紮實的，只是蠻幸運都被守住，如果第9局繼續丟，也怕會有危機，所以就是交給後面隊友。」