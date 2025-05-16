布坎南下周二軍登板　試握中職用球「縫線粗」



▲布坎南。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將洋投銳歐（Rio Gomez）因為左手肘受傷，近期網羅新洋投布坎南（David Buchanan），今天布坎南首次進牛棚練投，布坎南認為，「中華職棒用球縫線比較粗。」

今天布坎南首次牛棚練投，富邦總教練陳金鋒從旁觀察，「今天他是簡單投球，下禮拜會安排到二軍比賽，他是個很有經驗的投手，沒有特別限制，一直有在比賽，等到下禮拜投完，再看後續狀況安排。」

完成牛棚練投，布坎南表示，「身體感覺滿好的，主要是感受一下投手丘與捕手的搭配，找一下投球感覺，用球上縫線比較粗，會影響到變化球的部份，但不是太大問題，可以慢慢習慣。」

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由於時序進入5月，台灣天氣慢慢開始變熱，布坎南笑說，「滿喜歡這邊的天氣，寧可多流一些汗，乾熱反而不喜歡。」

同時布坎南提到，「差不多都準備好了，身體狀況還不錯，如果要上一軍比賽，要做一些調整，下禮拜準備面對比賽，沒有特別限制，有跟投手教練討論，希望可以投到5局，完成應該完成的局數。」

4月23日銳歐由於左手肘緊繃，先行退場治療，初步檢查手肘韌帶有撕裂，日前已經下二軍休養，短期內恐難歸隊。

至於銳歐的狀況，陳金鋒坦言，「韌帶撕裂比較麻煩，可能要比較久，或許有可能本季報銷，但不需要去預設。」