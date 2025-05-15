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黃柏豪二軍滿貫包辦5打點　味全7比6險勝富邦

▲▼中職黃柏豪。（圖／記者李毓康攝）
▲黃柏豪。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

味全龍15日在斗六棒球場與富邦悍將二軍賽，味全靠著黃柏豪轟出滿貫全壘打，繳出3安猛打賞，包辦5分打點，幫助球隊終場7比6險勝富邦。

比賽開局味全展現強大進攻火力，1局上黃柏豪轟出一發右外野滿貫全壘打，幫助球隊先馳得點，送回曾聖安、陽念祖以及拿莫．伊漾回到本壘得分。

到了1局下，富邦展現韌性，張洺瑀擊出左外野犧牲打，奪下1分打點，三壘跑者高捷成功跑回本壘縮小分差。

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進入6局下，富邦再度攻下分數，王苡丞擊出一壘滾地球刺殺，但有1分打點，三壘跑者潘瑋祥回本壘得分，接著黃兆維擊出內野滾地球，由於游擊手接球失誤，三壘跑者張洺瑀藉此回本壘得分，悍將再添1分。

味全7局上再添分數，黃柏豪掃出右外野安打，成功送二壘跑者陽念祖回本壘得分。

富邦7局下靠第4棒高捷的右外野犧牲飛球，又奪下1分打點，三壘跑者張進德得分。

8局上，味全進攻火力再現，許博閎敲出右外野安打，三壘跑者林孝程回本壘得分，後面陽念祖擊出左外野安打，再添1分打點，三壘跑者許博閎回本壘得分，分差逐漸拉開。

雖然9局下富邦企圖扭轉局勢，陳愷佑敲出右外野三壘打，先拿到1分，一壘跑者林岳谷回本壘得分，緊接著高捷補上右外野安打，再添1分打點，三壘跑者陳愷佑回本壘得分，不過終場仍以1分之差落敗。

味全左投王維中先發5局，用了62球，40個好球，被擊出2支安打，送出3次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，順利收下勝投。

關鍵字： 中職味全龍

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