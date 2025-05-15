大谷翔平、金慧成開砲　山本由伸優質先發解決運動家

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，對上運動家隊，此役首局首打席大谷翔平掃出右外野陽春全壘打，繳出單場雙安，搭配山本由伸繳出優質先發，終場9比3打敗對手。

今日大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，遭遇運動家隊先發投手霍格隆（Gunnar Hoglund），結果霍格隆第1局才投出第3球，就被大谷翔平揮出右外野陽春全壘打，本季第13轟出爐，這發全壘打擊球初速108.2英里，飛行距離有403英尺。

第2局道奇隊帕黑斯（Andy Pages）再敲出左外野陽春全壘打，比數變成2比0。

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遭遇道奇隊日籍投手山本由伸，運動家隊第3局展開反擊，烏里耶斯（Luis Urias）安打上壘，索德斯壯（Tyler Soderstrom）掃出中外野2分打點全壘打，一棒追平比數。

運動家隊第4局安杜哈爾（Miguel Andujar）把握得點圈敲出二壘打，將比數超前，但5局下道奇隊韓籍內野手金慧成揮出大聯盟生涯首轟，幫助球隊3比3扳平。

6局下道奇隊重啟攻勢，帕黑斯選到四壞球保送，康佛托（Michael Conforto）擊出左外野安打，接著羅哈斯（Miguel Rojas）代打敲出中外野二壘打，有1分打點。

道奇隊第8局追加保險分，單局攻下5分，包含蒙西（Max Muncy）揮出3分彈，最後6分差勝出。

大谷翔平單場4打數敲出2支安打，包括1支全壘打，被故意四壞球1次，打擊率0.307。

山本由伸先發6局，用了88球，58個好球，被擊出4支安打，包括1發全壘打，投出6次三振，2次四壞球，失掉3分自責分，收下本季第5勝。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平首局開轟。（圖／達志影像／美聯社）