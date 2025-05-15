「台灣怪力男」李灝宇開轟雙安　林昱珉4.1局送4K

Hao-Yu Lee solo BLAST to get Toledo on the board???? pic.twitter.com/L9Sng7fvfa — Toledo Mud Hens (@MudHens) May 14, 2025

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒底特律老虎隊3A「台灣怪力男」李灝宇今日先發出賽，交手紐約洋基隊3A，掃出本季第3轟，亞利桑那響尾蛇3A左投林昱珉先發4局送出4次三振，失1分。

本場李灝宇擔任先發三壘手，排在第3棒，3打數敲出2支安打，4局上轟出一發陽春砲，擊球初速105.8英哩，飛行距離418英尺，本季第3轟，選到1次四壞球，賽後打擊率0.239，上壘率0.329，長打率0.362，球隊4比5落敗。

響尾蛇隊3A左投林昱珉，碰上休士頓太空人隊3A，先發4.1局，用了81球，45個好球，被敲出5支安打，包括1發陽春全壘打，失掉1分自責分，有4次三振，2次四壞球，防禦率2.40，最後無關勝敗，球隊7比8輸球。

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海盜隊2A投手陳柏毓今天面對華盛頓國民隊2A，先發5局用了91球，57個好球，被擊出8支安打，包含1發全壘打，送出5次三振，2次四壞球，失掉6分自責分，防禦率4.55，球隊4比6輸球，承擔開季先發3連敗。

匹茲堡海盜隊高階1A投手張弘稜面對亞特蘭大勇士隊高階1A，先發3局用了55球，42個好球，被擊出9支安打，包括2支全壘打，投出2次三振，丟掉7分自責分，球隊10比9獲勝，最後無關勝敗，防禦率6.51。



▲李灝宇開轟。（圖／記者林敬旻攝）