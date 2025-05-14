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林威助、郭泓志受邀經典賽　3大旅外名將助陣情蒐團隊　

▲▼ 林威助副領隊媒體訪談 。（圖／記者黃克翔攝）
▲林威助。（圖／記者黃克翔攝） 

記者陳立勳／綜合報導

中華隊今年在世界棒球經典賽資格賽順利過關，備戰明年3月經典賽，情蒐團隊規劃擴大，除了先前報導邀請旅美左投陳偉殷加入，預計還有具備旅外經驗的林威助與郭泓志助陣。

4月23日中華隊正式經由選訓會議通過曾豪駒繼續執掌明年經典賽兵符，當天中華職棒副秘書長蔡克斯表示，「除了情蒐統籌教練陳瑞昌之外，大概搭配6個情蒐人員，協助資料的蒐集，同時這次還會增加2到3人協助，名單5月初會對外公布。」

蔡其昌本周出席球員工會理事長交接活動透露，新加入情蒐小組的3人是球員出身，具備旅外經驗，可以協助旅日、旅美球員的掌握。

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▲富邦悍將邀請郭泓志開球。（圖／富邦悍將提供）
▲郭泓志。（圖／富邦悍將提供）  

中華職棒會長蔡其昌先前受訪時透露，國家隊的情蒐團隊將會擴大，先前陳偉殷已經率先浮出檯面，而過去有日本職棒經驗的富邦悍將副領隊林威助，以及前旅美左投郭泓志，都收到邀請，預計在選訓會議後，會對外正式公布。

據了解，今年大聯盟明星賽將於7月15日在亞特蘭大勇士隊主場舉辦，蔡其昌受邀出席，屆時將與情蒐團隊一起赴美，有機會與旅外球員見面。

郭泓志所屬展逸經紀公司回應，有確定消息會由聯盟公布說明。

▲▼陳偉殷引退記者會。（圖／記者李毓康攝）
▲陳偉殷。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 經典賽林威助郭泓志陳偉殷中華隊棒球

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