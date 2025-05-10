「花蓮王」蘇智傑開轟、統一狂掃23安　富邦慘吞對戰7連敗



▲蘇智傑。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅10日在花蓮球場交手富邦悍將，統一派出洋投蒙德茲（Yohander Mendez）先發，對決富邦張奕，本場統一火力全開，單場23支安打追平本季聯盟最多，包括3發全壘打，共有4人猛打賞，搭配蒙德茲優質先發，終場15比2大勝富邦，富邦苦吞6連敗、開季對戰統一7連敗。

統一第2局率先得分，胡金龍敲出左外野二壘打，也是花蓮球場史上第2000支安打，接著陳聖平擊出中外野安打，胡金龍上到三壘，陳重羽擊出一壘滾地球刺殺，但護送胡金龍回到本壘得分。

3局上，富邦2人出局後發動攻勢，王正棠擊出中外野安打，葉子霆選到四壞球，申皓瑋適時敲出左外野安打，打回追平分。

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統一3局下不甘示弱，首名打者林佳緯、潘傑楷分別敲出中外野二壘打，先打下1分，後面蘇智傑掃出中外野2分打點全壘打，個人生涯在花蓮球場第11轟，也是聯盟紀錄保持人。

不過統一攻勢還沒有結束，胡金龍擊出右外野二壘打，陳聖平再敲右半邊安打，又送回1分。

張奕先發3局被換下場，是本季最短先發，用了57球，35個好球，被敲出8支安打，包括1發全壘打，投出1次三振，丟掉5分自責分，承擔本季第5敗，同時也是先發5連敗。

4局下富邦換投游霆崴，不料被林佳緯揮出右外野陽春全壘打，統一領先擴大到5分，第5局統一蘇智傑、胡金龍、陳聖平連續安打，再添得1分，第6局潘傑楷敲出右外野2分全壘打，統一擴大領先到8分，第7局林佳緯敲出個人本季第5支安打，一棒打下2分，8局下統一攻下4分，包括潘磊進帳生涯首安與首分打點，9局上富邦追回1分，但結果仍以13分差落敗。

統一打線揮出23支安打，林佳緯、陳聖平各有5安，蘇智傑包辦4安，至於胡金龍也有3安貢獻。

蒙德茲先發6局，用了94球，51個好球，被擊出3支安打，送出6次三振，3次四壞球，失掉1分自責分，收下本季第2勝。