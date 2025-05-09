魔鷹2分砲逆轉兄弟、連4戰開轟　後勁勇奪跨季14連勝

記者陳立勳／綜合報導

台鋼雄鷹9日在台中洲際球場交手中信兄弟，兩隊皆派出洋投先發，台鋼推上後勁（Bradin Hagens），對決中信黃博多（Humberto Castellanos），此役台鋼洋砲魔鷹（Steven Moya）第6局轟出逆轉2分砲，連續4戰開轟，搭配後勁繳出優質先發，終場6比2力克中信。

台鋼第1局率先得分，開路先鋒紀慶然敲出中外野二壘打，曾子祐擊出一壘滾地球刺殺，推進紀慶然上到三壘，接著王柏融擊出二壘滾地球刺殺，但有1分打點。

中信第2局還以顏色，陳俊秀、黃韋盛選到四壞球保送，詹子賢擊出左外野安打，滿壘狀況下，江坤宇擊出游擊滾地球，藉由野手選擇上壘，先得到1分，林吳晉瑋擊出二壘滾地球刺殺，有1分打點，中信超前比數。

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黃博多投完5局退場，用了90球，55個好球，被擊出3支安打，投出4次三振，3次四壞球，失掉1分自責分，最後無關勝敗。

6局上，台鋼重啟攻勢，中信換投李振昌，王柏融擊出中外野安打，魔鷹掃出中外野2分打點全壘打，個人本季第9發，連續4戰開轟，一棒超前比分。

不過台鋼攻勢還沒有結束，郭阜林擊出左外野安打，藍寅倫成功觸擊短打，郭阜林上到二壘，王博玄補上適時安打，先送回1分，並且打退李振昌，中信再換投陳琥，先四壞球保送張肇元，後面林家鋐、紀慶然輪番敲安，各打下1分，台鋼單局攻下5分，後續中信反攻無力，最後4分差落敗。

後勁先發7局，用了101球，62個好球，被擊出3支安打，投出3次三振，4次四壞球，失掉2分自責分，拿到本季第4勝，同時也是跨季14連勝、跨季對戰中信6連勝。



▲魔鷹轟出超前全壘打。（圖／台鋼雄鷹提供）