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海盜隊慘吞7連敗　教頭謝爾頓被開除本季第一人

▲▼ 海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）。（圖／達志影像／美聯社）
▲海盜隊總教練謝爾頓遭到撤換。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒匹茲堡海盜隊戰績不振，近期吞下7連敗，戰績12勝26敗，勝率0.316，排在國家聯盟中區墊底，球團今日宣布，解除總教練謝爾頓（Derek Shelton）的職務，管理階層認為是時候做出改變。

海盜本季原本抱持高度期待，但自開季以來戰績不佳，表現未能符合球迷與高層的期望，包括投手瓊斯（Jared Jones）、二壘手岡薩雷斯（Nick Gonzales）與一壘手史霍威茲（Spencer Horwitz）等主力球員接連受傷，總管謝靈頓（Ben Cherington）仍指出，問題遠不止傷兵，整體表現已無法支撐競爭。

謝林頓表示，「這不是單一問題，而是我們沒有達到應有的標準。我們需要為球迷帶來更好的內容。」他強調，從2024年球季尾聲的低潮，到今年首月的表現低迷，「這兩階段的連續失常，最終促使我們做出決定。」

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謝爾頓自2019年11月上任，當時球團正進行高層改組，他的任務是帶領球隊重建與重塑隊內文化，前3季球隊戰績不佳，2020年打出隊史第2差的勝率，2021與2022年分別吞下101敗與100敗，並創下連續兩年使用最多球員的紀錄，顯示人員流動與戰力整合上的困境。

2023年海盜隊戰績回升至76勝86敗，多位新秀升上大聯盟，謝爾頓也因有效管理年輕球隊、活用牛棚應變獲得好評，球團因此與他續約。

不過2024年海盜隊沒有再進步，即使增加斯肯斯（Paul Skenes）與瓊斯兩位新投手，戰績仍與前一年相同，球隊雖在交易截止日前仍扮演買家角色，進入8月時距季後賽僅兩場勝差，但隨後10連敗導致整季潰敗，最終再次無緣季後賽。

謝爾頓今年春訓曾強調要在「邊緣處取勝」，建立更細膩的勝利模式，但球季一開始就連續在邁阿密連續3場被對手說再見，成為1924年以來第一支開季前3敗皆為再見失利的球隊。

球團宣布由板凳教練唐．凱利（Don Kelly）升任總教練，凱利過去6年擔任謝爾頓的副手，2019年曾任太空人隊一壘教練，球員時期自2007年於海盜登上大聯盟，生涯9個球季累積豐富經驗。

凱利是賓州巴特勒人，成長於匹茲堡地區的黎巴嫩山高中（Mount Lebanon High School），並就讀於當地的波因特公園大學（Point Park University），對於這位本地出身的新主帥，海盜球團上下給予高度肯定。

「他是那種把球隊、城市、與身邊人放在自己前面的人，」謝林頓表示，「凱利每天都只專注一件事，就是讓球隊變得更好。我對他的人格與能力都充滿信心。」

海盜隊老闆努丁（Bob Nutting）也稱讚，「凱利是我們整個組織中最受尊敬的人之一。他就是個『海盜人』，熱愛球隊、熱愛這座城市，沒有人比他更有承諾。」

關鍵字： MLB海盜棒球

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