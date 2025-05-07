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左腿拉傷保持樂觀　今永昇太正面：還好不是肩膀、手肘

▲▼芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）
▲今永昇太對於傷勢保持樂觀。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

芝加哥小熊日籍投手今永昇太由於左腿後肌緊繃，日前進入15天傷兵名單，今日賽前受訪時透露傷勢恢復良好，對於復出時間則持保留態度。

今永昇太是在4日對密爾瓦基釀酒人隊先發，第6局補位一壘時不慎左腿，被迫提前退場，隔天正式進入傷兵名單。

談到目前傷勢狀況，今永昇太表示，「每天都有在改善，目前才第2天，但感覺已經好很多。」所幸傷勢並非手肘或是肩膀，今永昇太在復健期間仍然可以進行投球訓練。

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今永昇太也保持樂觀地說，「醫生說不是肩膀或是手肘就很好，我自己也很正向看待，至少投球機制沒問題。」

對於歸隊時程，今永坦言無法預估，「這是我第一次這個部位受傷，還在觀察復原速度。我會認真完成每天復健，等狀況許可時再與球隊討論復出。」

今永昇太也透露已經向去年曾有類似傷勢的隊友史提爾（Justin Steele）請教，「今天我主動傳訊給史提爾，請他如果我卡關時，能給一點建議，他的經驗對我來說是很重要的參考。」

今永昇太去年第一個大聯盟球季，繳出15勝3敗，防禦率2.91，入選明星賽，並且名列賽揚獎與新人王票選前五名，本季出賽8場，拿下3勝2敗，防禦率2.82。

關鍵字： MLB小熊棒球

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