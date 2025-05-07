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拉長傳球距離不舒服　吉田正尚沮喪：要休養一段時間

▲▼ 吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）
▲吉田正尚傷勢恢復不如預期。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

波士頓紅襪隊31歲日籍外野手吉田正尚上季受到傷勢困擾，去年10月進行右肩關節唇修復手術，但近期傳球時仍感到疼痛，恢復狀況不如預期。

吉田正尚近日在佛州春訓基地進行復健時，感到右肩不適，緊急返波士頓檢查，經診斷後並無結構性損傷，他也接受了皮質類固醇注射，短期內將以休息觀察為主，預計復出時間仍待評估。

雖然打擊無礙，但吉田正尚坦言，只要伸展投球至120英尺就會感到疼痛，是今年球季必須長期面對的挑戰，吉田正尚去年主要擔任指定打擊，今年計畫讓他重返外野陣容，新簽下的布萊格曼（Alex Bregman）守三壘 ，原本三壘手迪佛斯（Rafael Devers）則是轉任指定打擊。

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吉田正尚坦言，復原進度沒達到預期，對此相當沮喪，當把傳球距離拉至120英尺，就會感到疼痛。吉田正尚也說，「我得要讓它休養一段時間，看看感覺如何。」

「這是我整年都要面對的事情，至少今年我都要應對這種疼痛。」吉田正尚坦言，原本在春訓時，認為自己能趕上開幕戰。

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）認為，「這是重大手術，我們沒有催促他，也不會改變耐心的做法。他很想回到場上，我們也在積極加強他的傳球能力。」

關鍵字： MLB棒球

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