徐若熙自評「曲球」沒控好　想多投1人被攔下



▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍本土王牌投手徐若熙昨天受到隊友失誤影響，先發4.2局失3分，僅有1分自責分，單場92球是本季最多，徐若熙透露，原本昨天想要投到100球。

昨天徐若熙先發4.2局，用了92球，63個好球，被擊出5支安打，投出4次三振，2次四壞球，1次觸身球，失3分，1分自責分，承擔本季第2敗。

談到昨日表現，徐若熙認為，「自己覺得還行，可以接受的範圍，好球率可能低了一點，壞球走在前面，2好球的時候，又投得太閃。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐若熙坦言，「對方一定是有準備的，配球與球種都要調整，昨天曲球投得不好，要再找一下感覺，至少昨天投完之後，身體感覺都是正常的。」

不過徐若熙笑說，「原本想說剩下8顆，想要投到100球，但投手教練上來，我跟他說想再投一個人，但他說已經喊暫停第2次了，所以我就被推下去了。」

至於未來是不是想要徐若熙表示，「如果可以用更少的球數，投更多局數，這樣子更好，但昨天第1局就30球，控球與配球都還需要調整，現在也才投3場，後面對戰次數還很多，還是要去改變。」

徐若熙提到，「昨天樂天殘壘比較多，打者大多想往反方向攻擊，因此每一局要去改變配球方式，就是繼續調整。」

另外，昨天有不少美國職棒或是日本職棒球探在場邊觀戰，徐若熙表示，「其實跨上去投手丘，就是專注在打者與捕手，不太會去看觀眾席上有誰。」