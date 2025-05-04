運動雲

>

徐若熙自評「曲球」沒控好　想多投1人被攔下

▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍隊提供）
▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／桃園報導

味全龍本土王牌投手徐若熙昨天受到隊友失誤影響，先發4.2局失3分，僅有1分自責分，單場92球是本季最多，徐若熙透露，原本昨天想要投到100球。

昨天徐若熙先發4.2局，用了92球，63個好球，被擊出5支安打，投出4次三振，2次四壞球，1次觸身球，失3分，1分自責分，承擔本季第2敗。

談到昨日表現，徐若熙認為，「自己覺得還行，可以接受的範圍，好球率可能低了一點，壞球走在前面，2好球的時候，又投得太閃。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐若熙坦言，「對方一定是有準備的，配球與球種都要調整，昨天曲球投得不好，要再找一下感覺，至少昨天投完之後，身體感覺都是正常的。」

不過徐若熙笑說，「原本想說剩下8顆，想要投到100球，但投手教練上來，我跟他說想再投一個人，但他說已經喊暫停第2次了，所以我就被推下去了。」

至於未來是不是想要徐若熙表示，「如果可以用更少的球數，投更多局數，這樣子更好，但昨天第1局就30球，控球與配球都還需要調整，現在也才投3場，後面對戰次數還很多，還是要去改變。」

徐若熙提到，「昨天樂天殘壘比較多，打者大多想往反方向攻擊，因此每一局要去改變配球方式，就是繼續調整。」

另外，昨天有不少美國職棒或是日本職棒球探在場邊觀戰，徐若熙表示，「其實跨上去投手丘，就是專注在打者與捕手，不太會去看觀眾席上有誰。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

提醒自己開心投球　徐若熙手套注入「快樂」元素

提醒自己開心投球　徐若熙手套注入「快樂」元素

徐若熙吞敗「球不聽話」　葉總談失誤輸球：把機會給別人

徐若熙吞敗「球不聽話」　葉總談失誤輸球：把機會給別人

跑壘協會送暖到偏鄉　攜手台北華真扶輪社捐贈公務車

跑壘協會送暖到偏鄉　攜手台北華真扶輪社捐贈公務車

纏鬥12球砲轟張奕追平紀錄　邱智呈：擦棒慢慢有感覺

纏鬥12球砲轟張奕追平紀錄　邱智呈：擦棒慢慢有感覺

41歲王勝偉同場開轟　陳鏞基感動：我們都還在當球員

41歲王勝偉同場開轟　陳鏞基感動：我們都還在當球員

餅總觀察張奕投球有狀況　池恩齊嚴重失誤賽後特守

餅總觀察張奕投球有狀況　池恩齊嚴重失誤賽後特守

統一獅單場3轟猛炸　富邦苦吞新莊主場5連敗

統一獅單場3轟猛炸　富邦苦吞新莊主場5連敗

獅邦戰吸引11203人進場　本季新莊球場第二高

獅邦戰吸引11203人進場　本季新莊球場第二高

林佳緯天賦更高「不辜負期待」　陳傑憲：要更有責任

林佳緯天賦更高「不辜負期待」　陳傑憲：要更有責任

自動自發是好事　王正棠、王勝偉帶頭留下特守

自動自發是好事　王正棠、王勝偉帶頭留下特守

「三進三退」6年來最晚！　白沙屯媽祖急行軍衝進朝天宮

熱門新聞

快訊／挺佐佐木朗希拚首勝！大谷翔平炸裂第8轟　道奇超前勇士

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄　球迷熱情點燃全台三地

布坎南加盟富邦引韓媒關注　韓職洋將保留權爭議：5年太久了！

大聯盟主審「忘了關麥」直播爆粗口全網瘋傳　網友：這反應太真實

大谷翔平猛打賞+第8轟助拳　佐佐木朗希終於奪大聯盟首勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挺佐佐木朗希！大谷翔平炸裂本季第8轟

2徐若熙本季最短登板　球探提前收包

3單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄

4布坎南加盟富邦掀韓職洋將保留權爭議

5主審「忘了關麥」直播爆粗口全網瘋傳

最新新聞

1拿莫．伊漾二軍開轟　味全擊敗富邦

2台鋼邀請在地身障兒童棒球隊　招待「希望小太陽」觀賽

3羽球天后戴資穎前進嘉義植樹造林

4高中軟聯／湯東叡完投勝MVP

5魔神樂專剋味全龍　葉總欣賞特質

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【不可以色色！】#黃金獵犬 咬住漂亮姐姐的裙子不放＞／／／＜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366