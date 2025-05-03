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統一獅單場3轟猛炸　富邦苦吞新莊主場5連敗

▲統一獅隊陳鏞基。（圖／統一球團提供）
▲陳鏞基本季首轟出爐。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅3日在新莊球場交手富邦悍將，統一派出洋投蒙德茲（Yohander Mendez）先發，對上富邦張奕，此役統一打線發威，單場3發全壘打力挺蒙德茲，終場7比2打敗富邦，取得開季對戰4連勝，富邦在新莊主場苦吞5連敗。

統一2局上率先得分，陳鏞基掃出左外野陽春全壘打，個人本季首轟，2局下富邦有所回應，高國麟選到四壞球，陳真擊出安打，董子恩又選到四壞球保送，無人出局攻上滿壘，雖然豊暐遭到三振，孔念恩擊出二壘滾地球，藉由野手選擇上壘，同時送回追平分。

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3局上統一重啟攻勢，陳重羽擊出左外野二壘打，林佳緯擊出游擊後方高飛球，不料富邦游擊手池恩齊發生接球失誤，陳重羽跑回本壘得分，第4局林靖凱擊出高飛犧牲打，幫助統一再添1分。

但統一攻勢不斷，第5局繼續得分，陳聖平先敲出三壘打，邱智呈揮出右外野2分打點全壘打，個人本季首轟，同時打退張奕。

總計張奕先發4.1局，用了91球，66個好球，被擊出6支安打，包括2發全壘打，投出6次三振，1次四壞球，失5分，4分自責分，苦吞本季第4敗。

富邦換上范柏絜接替張奕，但觸身球保送陳鏞基，後面被林子豪揮出右外野2分砲，本季林子豪第5支全壘打出爐，獨居聯盟全壘打王，統一擴大領先，8局下王勝偉轟出陽春砲，但富邦仍以5分差落敗。

蒙德茲完成5局，用了90球，59個好球，被擊出3支安打，送出7次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，拿到來台首勝。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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