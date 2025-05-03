林哲瑄背傷還沒進入比賽　王正棠賽後特守有原因　



▲林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將外野手林哲瑄4月10日因左後背肌受傷，降下二軍休養，現階段尚未開始出賽，富邦總教練陳金鋒透露，「還沒有進入比賽狀態。」

富邦洋投銳歐（Rio Gomez）因為左手肘受傷，近期球團談妥新洋投布坎南（David Buchanan），陳金鋒表示，「銳歐受傷之後，尋找新洋投，4月10日因下背部不適的林哲瑄，目前傷勢有比較好，但還沒有進入比賽狀態，還在復健階段。」

昨天王正棠傷癒歸隊，3打數敲出2支安打，陳金鋒提到，「王正棠其實之前都準備好，只是看身體有沒有不舒服，今天先發沒有守備，先從指定打擊開始，他是可以守備，但就是讓他一步一步來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨日賽後王正棠與王勝偉等人，留下來在球場特守，陳金鋒解釋，「因為王正棠剛回來，球場燈光有換過，如果要上去守備，要適應位置，有些角度不太一樣，還是要適應一下。」

江國豪4月30日在二軍展開首場復健賽，先發0.1局，用了26球，被擊出5支安打，有1次四壞球，失掉4分自責分，最後無關勝敗，今天繼續在二軍先發，投1局，總計39球。

對此陳金鋒則說，「他不管是先發或是牛棚，都是以增加用球數為主，朝著往先發去準備，因為從先發調到牛棚比較容易，但要從牛棚調到先發比較不容易。」