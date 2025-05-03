運動雲

>

林哲瑄背傷還沒進入比賽　王正棠賽後特守有原因　

▲▼中職林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）
▲林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將外野手林哲瑄4月10日因左後背肌受傷，降下二軍休養，現階段尚未開始出賽，富邦總教練陳金鋒透露，「還沒有進入比賽狀態。」

富邦洋投銳歐（Rio Gomez）因為左手肘受傷，近期球團談妥新洋投布坎南（David Buchanan），陳金鋒表示，「銳歐受傷之後，尋找新洋投，4月10日因下背部不適的林哲瑄，目前傷勢有比較好，但還沒有進入比賽狀態，還在復健階段。」

昨天王正棠傷癒歸隊，3打數敲出2支安打，陳金鋒提到，「王正棠其實之前都準備好，只是看身體有沒有不舒服，今天先發沒有守備，先從指定打擊開始，他是可以守備，但就是讓他一步一步來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨日賽後王正棠與王勝偉等人，留下來在球場特守，陳金鋒解釋，「因為王正棠剛回來，球場燈光有換過，如果要上去守備，要適應位置，有些角度不太一樣，還是要適應一下。」

江國豪4月30日在二軍展開首場復健賽，先發0.1局，用了26球，被擊出5支安打，有1次四壞球，失掉4分自責分，最後無關勝敗，今天繼續在二軍先發，投1局，總計39球。

對此陳金鋒則說，「他不管是先發或是牛棚，都是以增加用球數為主，朝著往先發去準備，因為從先發調到牛棚比較容易，但要從牛棚調到先發比較不容易。」

關鍵字： 中職富邦悍將

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

富邦談妥大聯盟資歷新洋投　自行培訓網羅投手王偉軒

富邦談妥大聯盟資歷新洋投　自行培訓網羅投手王偉軒

開季連19局無失分感謝上帝　飛力獅：努力不掉分

開季連19局無失分感謝上帝　飛力獅：努力不掉分

沒預期林子豪長打這麼多　餅總提醒不要調整方針

沒預期林子豪長打這麼多　餅總提醒不要調整方針

林子豪開轟、飛力獅6局0失分　統一4比2擊敗富邦對戰3連勝

林子豪開轟、飛力獅6局0失分　統一4比2擊敗富邦對戰3連勝

陳仕朋排定首戰日期　王尉永、吳世豪明天展開復健賽

陳仕朋排定首戰日期　王尉永、吳世豪明天展開復健賽

不需要每天探討古林睿煬　餅總：會有無形壓力

不需要每天探討古林睿煬　餅總：會有無形壓力

「想著不要打滾地球」　蘇智傑微調動作：揮棒要完整

「想著不要打滾地球」　蘇智傑微調動作：揮棒要完整

富邦伙食有感升級　王正棠上一軍：盡快適應速度感

富邦伙食有感升級　王正棠上一軍：盡快適應速度感

范國宸受傷下二軍　王正棠回歸搶救富邦打線

范國宸受傷下二軍　王正棠回歸搶救富邦打線

林昱珉本季首戰5局失2分　鄭宗哲、李灝宇先發敲安

林昱珉本季首戰5局失2分　鄭宗哲、李灝宇先發敲安

白沙屯媽祖急行軍！　網友曝「深夜一視角」超震撼

熱門新聞

詹皇不排除離開湖人爭第5冠？拒勸唐西奇留隊：那不是我的工作

快訊／勇士最大危機！　柯瑞轟29分無用讓火箭逼入關鍵第7戰

點名徐若熙獲多支美、日職球隊關注　美記者揭案例類似朗希

日投史上第5人！山本由伸獲選單月投手MVP　道奇教頭：變更強了

NBA史上最多勝名帥不再執教　波波維奇中風專心當馬刺總裁

山本由伸「無雙模式」再啟　開季7戰防禦率0.90與道奇2傳奇並列

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹皇不排除離開湖人爭第5冠？

2柯瑞轟29分無用　火箭逼入關鍵G7

3美記者：徐若熙獲多支美、日職鎖定

4日投史上第5人！山本由伸獲選單月投手MVP

5NBA史上最多勝名帥波波維奇不再執教

最新新聞

1找到最舒服動作　林子豪長打率破5成

2朱育賢回娘家聽熟悉應援曲！下秒三振

3「布珉貞」圓夢！南珉貞激動迎布坎南來台

4郭俊麟最快下周歸隊　何恆佑腰傷不樂觀

5林哲瑄還沒進比賽　王正棠賽後特守有原因　

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366