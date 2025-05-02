「想著不要打滾地球」　蘇智傑微調動作：揮棒要完整



▲蘇智傑重回一軍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅強打蘇智傑開季打擊表現不理想，上個月初到二軍調整，繳出不錯成績，今天重回一軍，蘇智傑表示，「想著不要打滾地球就好。」

今年蘇智傑在官辦熱身賽表現優異，總計8場出賽，打擊率0.407，但開季出賽7場，打擊率0.160，4月9日下二軍，到二軍出賽9場，打擊率0.387，今天回到一軍。

回到熟悉一軍陣容，蘇智傑坦言，「很興奮，把自己準備好，好好面對比賽。」

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蘇智傑提到，「在二軍主要是找回以前那種感覺，動作上有一些微調，心態上面更大膽一點。」

同時蘇智傑強調，「有跟教練團討論，看看以前的動作，與現在的動作，原本球棒拿的位置不太一樣，現在改回以前2019年或是2020年的方式。」

蘇智傑也說，「之前很想要表現，打不好的時候，會想說怎麼會這樣？會容易陷在裡面，一直在找問題，但應該是好好面對每個打席，不管好不好，要面對下一球。」

至於現階段打擊策略，蘇智傑則說，「想著不要打滾地球就好，官辦熱身賽只是熱身，是可以調整的，但進入比賽之後不一樣，對方策略也不一樣，如果打了很多壞球，自己也會亂掉，主要是揮棒要完整，節奏對了自然就會有長打。」