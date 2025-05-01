餅總點出邱智呈關鍵「超時」保送　聯訪補充恭喜古林勝投



▲林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅1日在天母球場8比5打敗地主味全龍，賽後統一總教練林岳平談到比賽勝負關鍵點，同時結束聯訪時補充恭喜古林睿煬今天在日本職棒拿到勝投。

統一洋投梅賽斯（C.C.Mercedes）先發6局用了94球，63個好球，被擊出9支安打，投出3次三振，1次觸身球，丟掉4分自責分，第8局球隊被追平，無緣拿到勝投。

今天梅賽斯失掉4分，是本季單場最多，評價梅賽斯投球表現，林岳平認為，「還好耶，有一些守備沒有幫到他的忙，包括一個是左外野，有一球是三壘，還有一個游擊，都有機會可以幫投手的忙，但最後都變成安打，所以他投得比較辛苦。」

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本場梅賽斯與陳韻文都被抓到一次投手犯規，林岳平提到，「單純就是突襲投球，沒有什麼可以抗議，只是第2次是平手的點，上去只是確認裁判抓的點，這是我們必須要去檢討的，很多投手利用節奏跟打者周旋，也不能說他們錯了，時間點上要更確實一點。」

第9局陳傑憲轟出致勝3分砲，林岳平則說，「陳傑憲狀況一直都是這樣，是球隊的中心，今天朱迦恩在守備跑位上錯了，雖然打出來的球是有一點強勁，但這是技術的問題。」

獅隊贏球後重新登上首位，林岳平認為，「今天雖然一開始有攻下5分，但守備給對方追平，當然我認為關鍵是第9局邱智呈2好3壞的保送，因為超時的保送，對於陳傑憲攻擊上更有利。」

8局下終結者陳韻文提早上班，可惜因為投手犯規，被拿到追平分，林岳平表示，「第8局有危機，2出局就是啟動救援投手，很可惜沒有守住前面投手的分數，這一點確實要檢討。」