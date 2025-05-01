魚雷棒正式開打　張政禹看成效：多打幾場才知道



▲味全龍隊張政禹使用魚雷球棒。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍內野手張政禹昨天在正式比賽中使用魚雷球棒，3打數敲出1支安打，也是近期中華職棒首批較早開始使用的魚雷棒的選手，張政禹表示，「多打幾場才會知道。」

上個月張政禹已經在平時練習試打魚雷棒，昨天則是在正式比賽使用，張政禹認為，「可能要再試一段時間，先前已經試過一段時間，有在習慣那個感覺，但還要多打幾場才會知道。」

使用魚雷棒，張政禹提到，「球可以帶進來一點，球棒的甜蜜點比較下面一點，容錯率沒有那麼高，因為頭比較細，打出去會比較沒有力。」

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張政禹強調，「打法上也沒有改變，自身打擊本來就不是很穩定，有時候折到比較多，可能用魚雷棒，對我比較有幫助，用正常球棒，可能下面力量會被吸收掉，先試一段時間，如果打不好，可能以後也會換回來。」

另外，張政禹也說，「目前先訂2支魚雷棒，昨天第1次打，第2局敲出左外野安打，可能跟球棒有關係，雖然是折到，反而飛得比較遠。」

另外，統一7-ELEVEn獅外野手林佳緯上周也有試打魚雷棒，他透露，「球棒是跟隊友林岱安借的，是過去學長鄧志偉的球棒品牌，先前也有試打其他牌子的魚雷棒，已經有訂國外品牌Victus的魚雷棒。」