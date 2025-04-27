大巨蛋3萬球迷氣氛High　劉基鴻享受：兄弟外野球迷很多

記者陳立勳／台北報導

味全龍27日2比1打敗中信兄弟，味全劉基鴻第7局揮出關鍵安打，幫助球隊贏球，賽後劉基鴻表示，「在那麼多球迷面前打球很享受。」

今日前6局雙方1比1平手，7局下，中信換投陳琥，曾聖安選到四壞球，後面李凱威、劉基鴻連續安打，打回超前分，最後味全1分差勝出。

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貢獻勝利打點，劉基鴻今日獲選單場最有價值球員，他表示，「前陣子手感沒有那麼好，經過了練習，與教練溝通與調整，有越來越好，感謝二軍打擊助理教練吳嘉侑有幫忙做一些細節的調整，葉君璋總教練也很相信我。」

近期劉基鴻連續8場安打，在朱育賢受傷缺陣這段時間，打擊表現越來越好，劉基鴻認為，「每個人上去都有適時一擊，就是相信自己，相信自己的隊友，一棒一棒串連下去。」

本週與中信兄弟在台北大巨蛋進行3連戰，昨天有29156人進場，今天則是31889人，成為本季第二高票房，劉基鴻直言，「滿喜歡，滿High的，在那麼多球迷面前打球，很享受，兄弟在外野球迷很多，吶喊聲也很大，內野都感受得到，感受到季後賽或是總冠軍戰的那種氛圍。」

季前參加世界棒球經典賽資格賽中華隊集訓，可惜最後被刷下，劉基鴻透露，「那段時間回到球隊想辦法維持，慢慢恢復手感，一開始打不好自己也急了，導致沒有好的結果，後來就是放慢腳步，一步一步來。」

另外，劉基鴻強調，「持續相信自己，做好接下來該做的事情，專注好每件事情。」



▲劉基鴻敲出勝利打點。（圖／味全龍隊提供）