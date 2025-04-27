郭天信不滿好球帶丟棒子　葉總：主審想要撿得很完美

記者陳立勳／台北報導

味全龍27日2比1力克中信兄弟，味全外野手郭天信對於主審好球帶不滿，把球棒丟往休息室方向，賽後味全總教練葉君璋表示，「可能主審想要撿得很完美。」

本場味全洋投龍聖（Zac Lowther）完成6局總計112球，72個好球，被敲出4支安打，送出6次三振，4次四壞球，失掉1分自責分，最後無關勝敗。

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談到龍聖表現，葉君璋表示，「有讓他先下去，可能回來之後，球感不是那麼好，今天滿多壞球走在前面，但有把好的結果拿出來。」

今天讓龍聖投到112球，葉君璋則說，「他自己想要再投，有問他手的狀況還不錯，一度想要換下來，他想要再一個，滿感謝他的。」

本場比賽雙方對於主審蔡豐澤好球帶方面，似乎都有些意見，葉君璋坦言，「上次在台中也有，可能主審想要撿得很完美，可能容易出錯，這是我對主審的看法，還是要去克服。」

第7局味全郭天信被三振後，不滿主審判決，把棒子往休息室方向丟，葉君璋認為，「球員想要表現情況下，可能會有比較激動的動作，但他想要求勝，自己要再修正一下，年紀越大慢慢成熟，可以控制自己，這是他要去學的。」

今天劉基鴻敲出致勝安打，葉君璋提到，「希望他可以繼續保持下去，他基本上能力各方面沒有問題，前年打得非常好，相信轉變的就是心態。」

另外，第4局郭天信擊出游擊滾地球衝向一壘，但球隊沒有挑戰拚決，葉君璋回應，「我看得比較準，那一球是出局。」



▲味全龍隊郭天信不滿好球帶。（圖／味全龍隊提供）