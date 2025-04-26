運動雲

>

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）
▲中信兄弟日籍總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟26日4比1逆轉打敗味全龍，戰績重新回到首位，其中把握味全王牌投手徐若熙投完5局退場機會，趁機逆轉局勢，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一坦言，「徐若熙提早下場，對我們幫助滿大。」

今日味全投手徐若熙先發5局，用了69球，50個好球，僅被擊出1支安打，送出8次三振，1次四壞球，無失分，最快球速155公里。

談到打線對戰徐若熙表現，平野惠一表示，「因為徐若熙對我們真的投得非常好，比較早下場，對我們幫助滿大的，我們是希望靠自己的力量，把他打退場，會檢討反省內容，為下次做準備。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

平野惠一坦言，「打者面對這麼好的投手，揮棒軌跡過大，有揮棒往上撈的感覺，面對這麼好的投手，要更確實擊球，看到味全有幾個年輕打者，雖然不能說是範本，但可以做為參考，到底要怎麼樣攻略徐若熙這麼好的投手，是一整年要解決的課題。」

不過平野惠一提到，「在徐若熙換下場之前，有感覺他哪邊不一樣，預測到可能會換下場。」

本季中信首度面對味全洋投鑀龍（Aaron Leasher），2局攻下3分，一舉逆轉戰局，平野惠一倒是認為，「其實不覺得打得很順手，其實還可以做得更好，每天都要有更好的想法，才能有所成長，如果這是今年最後一場比賽，可能才會說真的打得很好。」

另外，中信洋投黃博多（Humberto Castellanos）先發6.1局，用了98球，62個好球，被擊出7支安打，投出4次三振，2次四壞球，1次觸身球，失掉1分自責分，開季先發4連勝。

平野惠一透露，「昨天在全體集合的時候，有跟大家說，要全力取勝的態度，今天黃博多有展現出來，不管如何都要贏下來，投手就是進攻好球帶，以野手來說，昨天對手不怕撞到全壘打牆，盡全力守下來，拚死守下來的態度，不能夠輸給對手，全力以赴的態度，渲染給全場觀眾看，勝負在比賽開始前就決定，如何把運氣拉過來，跟大家一舉一動有關係。」

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「希望徐若熙趕快出國」　詹子賢圓夢大巨蛋首轟

「希望徐若熙趕快出國」　詹子賢圓夢大巨蛋首轟

徐若熙只投69球退場　強調身體沒事「自責投太閃」

徐若熙只投69球退場　強調身體沒事「自責投太閃」

徐若熙5局8K無失分白搭　味全1比4遭兄弟逆轉

徐若熙5局8K無失分白搭　味全1比4遭兄弟逆轉

曹祐齊球速「單純催不出來」　葉總納悶：不會覺得很慢

曹祐齊球速「單純催不出來」　葉總納悶：不會覺得很慢

王威晨「絕對不喊痛」　平野刻意安排休兵

王威晨「絕對不喊痛」　平野刻意安排休兵

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

徐若熙有「大聯盟」能力　王建民讚賞「投球協調性」

徐若熙有「大聯盟」能力　王建民讚賞「投球協調性」

葉總煩惱林凱威右肘傷勢　味全牛棚緊急拉上陳禹勳

葉總煩惱林凱威右肘傷勢　味全牛棚緊急拉上陳禹勳

賽前打擊練習盯好盯滿　平野看強投徐若熙：想要打看看

賽前打擊練習盯好盯滿　平野看強投徐若熙：想要打看看

大谷翔平吞K沒發揮　道奇0比3遭海盜完封吞3連敗

大谷翔平吞K沒發揮　道奇0比3遭海盜完封吞3連敗

曾經是短髮女神...　郭雪芙「長髮還沒膩」

熱門新聞

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

李珠珢首度公開回應「台韓兩棲」風波　SOLO造型飄仙氣亮相

悍將回報傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

TPBL爆衝突！海神克雷格搧對手巴掌　2人被趕出場、3人吞U

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1格林推人才害巴特勒重摔？影片還原真相

2李珠珢首度公開回應「台韓兩棲」風波　SOLO造型飄仙氣亮相

3悍將傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

4TPBL爆衝突！2人被趕出場、3人吞U

5徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

最新新聞

1大巴黎聯賽連30場不敗紀錄遭終結

2呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情

3TPBL公布衝突懲處！2人遭禁賽1場

4林智平3打點！桃猿對戰悍將跨季7連勝

5徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366