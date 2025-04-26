徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容



▲中信兄弟日籍總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟26日4比1逆轉打敗味全龍，戰績重新回到首位，其中把握味全王牌投手徐若熙投完5局退場機會，趁機逆轉局勢，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一坦言，「徐若熙提早下場，對我們幫助滿大。」

今日味全投手徐若熙先發5局，用了69球，50個好球，僅被擊出1支安打，送出8次三振，1次四壞球，無失分，最快球速155公里。

談到打線對戰徐若熙表現，平野惠一表示，「因為徐若熙對我們真的投得非常好，比較早下場，對我們幫助滿大的，我們是希望靠自己的力量，把他打退場，會檢討反省內容，為下次做準備。」

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平野惠一坦言，「打者面對這麼好的投手，揮棒軌跡過大，有揮棒往上撈的感覺，面對這麼好的投手，要更確實擊球，看到味全有幾個年輕打者，雖然不能說是範本，但可以做為參考，到底要怎麼樣攻略徐若熙這麼好的投手，是一整年要解決的課題。」

不過平野惠一提到，「在徐若熙換下場之前，有感覺他哪邊不一樣，預測到可能會換下場。」

本季中信首度面對味全洋投鑀龍（Aaron Leasher），2局攻下3分，一舉逆轉戰局，平野惠一倒是認為，「其實不覺得打得很順手，其實還可以做得更好，每天都要有更好的想法，才能有所成長，如果這是今年最後一場比賽，可能才會說真的打得很好。」

另外，中信洋投黃博多（Humberto Castellanos）先發6.1局，用了98球，62個好球，被擊出7支安打，投出4次三振，2次四壞球，1次觸身球，失掉1分自責分，開季先發4連勝。

平野惠一透露，「昨天在全體集合的時候，有跟大家說，要全力取勝的態度，今天黃博多有展現出來，不管如何都要贏下來，投手就是進攻好球帶，以野手來說，昨天對手不怕撞到全壘打牆，盡全力守下來，拚死守下來的態度，不能夠輸給對手，全力以赴的態度，渲染給全場觀眾看，勝負在比賽開始前就決定，如何把運氣拉過來，跟大家一舉一動有關係。」