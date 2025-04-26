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「希望徐若熙趕快出國」　詹子賢圓夢大巨蛋首轟

▲中信兄弟詹子賢。（圖／中信兄弟提供）
▲詹子賢敲出個人在大巨蛋首轟。（圖／中信兄弟提供） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟26日4比1逆轉打敗味全龍，今天中信詹子賢替補上場，第7局從味全洋投鑀龍（Aaron Leasher）手中轟出致勝2分砲，總算圓夢在台北大巨蛋開轟。

今天第7局敲出本季首轟，詹子賢表示，「這麼久沒有敲全壘打，沒有刻意要敲長打，前幾天開會有講到鑀龍，就是照著策略，我也不知道怎麼打的，運氣好，策略不能說，也沒有抓到，剛好他比較失投。」

詹子賢談到自身近況，「前面狀況還不錯，上禮拜身體有一些小的傷，教練也給我調適，自己調整好，給我滿大空間。」

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開轟回到休息室擊掌，有學弟「偷桃」的動作，詹子賢笑說，「無法無天，可能我比較沒有威嚴，打鬧玩在一起，也不會講感性的話，人家可能也不會聽，以我的方式跟學弟玩在一起，讓這個球隊歡樂，這樣子也好。」

詹子賢認為，「現在投手越來越厲害，要打全壘打比較困難，照著球隊戰術，可以做一些戰術性的攻擊。」

今日味全先發投手徐若熙5局用了69球，50個好球，僅被擊出1支安打，送出8次三振，1次四壞球，無失分，最快球速155公里。

徐若熙本場幾乎壓制中信打線，場邊吸引國外球探關注，詹子賢笑說，「看一看還是希望他趕快出國，他已經超過這個等級，他很有潛力，在場上什麼球種都很好，場上壓制力更不用說。」

詹子賢也說，「在旁邊看就覺得徐若熙很難打，手眼協調要更好一點，進攻要更積極一點，因為什麼球種都好，要等他失投球，這麼快的球，可能大家也不適應，下次討回來。」

另外，詹子賢強調，「開轟是照著我的策略，一開始打出去懷疑會不會出去，因為去打太多球是打到牆，去年就很想在大巨蛋打全壘打，今天才打出來，大巨蛋真的很難打全壘打，今天有達成，把自己機制做好，自然而然產生出來。」

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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