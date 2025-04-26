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大谷翔平吞K沒發揮　道奇0比3遭海盜完封吞3連敗

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲大谷翔平遭到封鎖。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，對上匹茲堡海盜隊，此役海盜隊投手斯肯斯（Paul Skenes）繳出6局無失分好投，而大谷翔平4打數掛蛋，終場海盜隊3比0完封道奇隊。

本場道奇隊派出山本由伸擔任先發投手，1局上控球不穩，先對克魯茲（Oneil Cruz）投出四壞球，克魯茲上壘後隨即發動盜壘成功，後面瓦德茲（Enmanuel Valdez）敲出適時安打，替海盜隊打下第1分。

今日大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，交手海盜隊王牌投手斯肯斯，第1局首打席擊出中外野飛球被接殺，第3局第2打席擊出投手前滾地球，靠著野手選擇上壘。

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海盜隊第5局有分數進帳，戴維斯（Henry Davis）藉由三壘手傳球失誤上到二壘，下一棒克魯茲敲安，先打下1分，後面麥卡臣（Andrew McCutchen）、海斯（Ke'Bryan Hayes）分別揮出安打，再攻回1分，幫助球隊3分領先，後續道奇隊無力反攻，吞下3連敗。

山本由伸僅投5局退場，用了94球，58個好球，被擊出5支安打，投出5次三振，但有4次四壞球，失3分，只有1分自責分，承擔本季第2敗。

今日大谷翔平遭到封鎖，4打數沒有安打，被三振1次，打擊率降到0.260。

關鍵字： MLB棒球

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