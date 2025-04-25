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統一獅南人祭梁功斌台語播報　開球捕手請出洪總

▲統一獅南人祭資深播報員梁功斌帶來特色台語播報。（圖／統一球團提供）
▲統一獅南人祭資深播報員梁功斌帶來特色台語播報。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅本週末舉辦主題日活動「南人祭」，除了有闖關活動，兩隊吉祥物拍照會與女孩迎賓進場外，更特邀擁有豐富播報經驗的梁功斌負責這三天播報事務。

梁功斌二度受統一獅邀請擔任播報員，他在2014年就曾以賽事播報員身分出席「統一獅復古祭」，當時他是以國語播報，這次需要以台語進行，富有南部在地特色，他表示，接到邀約時，心想著「果然是南部球隊。」

梁功斌說，「台語在棒球賽事屬於推廣期，對於統一獅而言，可能覺得在南部接受度比較高，具有南部特色，只是需要時間推廣和規劃，讓球迷習慣台語播報，謝謝統一獅願意做這樣的嘗試。」

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梁功斌曾在去年擔任台鋼雄鷹賽事轉播台語播報員，對於台語播報越來越熟悉且流暢，他說：「其實用台語播報一年了，有些球迷開始漸漸習慣有在用台語播，或許感覺不會那麼突兀。」他提及，許多球迷認為這是特色跟趨勢，希望能延續下去，也會在社群留言表示支持，讓他知道台語播報有一群人認同，期盼未來能將這群人擴大。

南人祭今年邁入第2年，梁功斌期待未來南人祭能越來越壯大，甚至能發想一個名字代表，「北華興南美和」、「龍象大戰」諸如此類，展現雙方火花氣勢並突顯亮點，增加兩隊交流，也能幫助球隊提高能見度，以達到互助互益的效果。

梁功斌表示，因為12強的關係，他對統一獅球員比較不陌生，台鋼雄鷹因為是新球隊，目前還在熟悉一些球員名字的台語唸法，他認為有些球員名字用台語唸，球迷很快就會聯想到該球員，但有些球員名字未能讓球迷馬上得知，需要播報多次，讓球迷慢慢習慣。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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