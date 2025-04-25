強調「動腦」重要性　平野搬出追求老婆當例子



▲中信兄弟日籍總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟前天1分差輸球，其中在跑壘上發生嚴重失誤，中信兄弟日籍總教練平野惠一以自身追求老婆為例。

談到前一場比賽的缺失，平野惠一表示，「看就知道有Miss，已經是技術面以外的東西，作為職棒選手，是不應該發生的事情，等著要有什麼樣的暗號，等著去執行，而不是看到暗號嚇一跳。」

平野惠一坦言，「最理想狀況是根本不要打暗號，不需要打暗號，選手也可以做得到，最終極目標是總教練不需要打暗號，一個眼神交流，知道要怎麼做，希望選手以這個目標前進。」

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同時平野惠一認為，「不管做什麼工作都一樣，是要上司給指令才去做，還是上司不用講，都知道要做什麼，工作上面表現才會好，像是2人出局三壘有人，沒有選手在等教練的暗號，這時候不會有暗號。」

平野惠一也說，「包括跑壘也是，選手明明看得到，怎麼會看著教練，球就在前面，是自己看得到，這些比較細節的地方，跟我們球隊現況是有關係的。」

另外，平野惠一有感而發，「近代棒球水準與強度越來越高，選手的思考能力越來越重要，比如今年遇到對手是超壯的，是用蠻力硬碰硬，還是用頭腦取勝，讓強打對手也打得不舒服的環境，如果沒有動腦，很難以取勝。」

平野惠一舉例，「我的老婆很漂亮，但我長得不帥，要怎麼樣追到老婆，要怎麼樣讓老婆答應求婚，當然是要動腦，生意買賣也是這樣，用高價去賣，都是要去思考消費者心理，不管做什麼事情都一樣。」

此外，平野惠一強調，「打擊不是單純球來就打，跑壘也不是只有往前衝，觀察力、洞察力、想像力，加上預測未來，都是可以串連起來，與技術相關的，有人是營養不足，或是睡眠不足，甚至缺少研究，面對對手就難以取勝。」