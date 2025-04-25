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勝騎士回台南球場獅迷熱情打招呼　祝福林安可傷勢趕快好

▲中信兄弟洋將勝騎士。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟洋將勝騎士。（圖／中信兄弟提供） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟洋投勝騎士（Mario Sanchez）前天首次在正式比賽交手前東家統一7-ELEVEn獅，繳出優質先發，勝騎士表示，「回到熟悉的台南球場，想起很多回憶。」

前天勝騎士首次在正式比賽面對獅隊，先發7局用了89球，70個好球，被擊出8支安打，送出7次三振，沒有任何四死球，失掉2分自責分，最後無關勝敗。

正式賽首度遭遇，勝騎士表示，「沒有有什麼特別不同，身體感覺很好，心理上滿興奮，因為回到台南球場，這個熟悉的球場，想起很多的回憶。」

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勝騎士提到，「比賽的時候，身體感覺很好，站上投手丘，不管是對哪一隊，都是同一個目標，把自己最好表現拿出來，雖然當天沒有特別聽到，但相信是有球迷幫我加油的，到球場的時候，看到很多獅迷打招呼，跟我說加油，台灣球迷都非常熱情，很熱愛球員。」

同時勝騎士提到，「前一次春訓對戰統一是熱身賽，現在每一場比賽都很重要，當然會盡情享受比賽，但會把比賽看得比較嚴肅，春訓與球季開始不太一樣，對方也一定很想要贏球，有時候可能會微笑一下，但會嚴肅看待每一場比賽。」

原本最想要對決前隊友林安可，不過林安可因為大腿拉傷下二軍，勝騎士坦言，「有聽說林安可的腳好像不舒服，希望他可以趕快好起來。」勝騎士笑說，「下次對到統一的時候，有機會對到，希望可以把他三振。」

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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