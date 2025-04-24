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紀慶然短打不成反敲致勝安　台鋼4比1力克樂天

▲台鋼雄鷹紀慶然。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲紀慶然敲下勝利打點。（圖／台鋼雄鷹提供） 

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿24日在台北大巨蛋交手台鋼雄鷹，樂天派出黃子鵬先發，對上台鋼洋投後勁（Bradin Hagens），此役台鋼第7局紀慶然短打戰術失敗，反而敲出安打，打回超前分，搭配後勁7局失1分，終場台鋼3比1打敗樂天。

樂天第3局先馳得點，首名打者林政華擊出右外野安打，陳晨威擊出中外野安打，攻上一、三壘，接著廖健富補上右外野安打，打下全場第1分。

台鋼第6局打破鴨蛋，曾子祐擊出三壘方向內野安打，王博玄擊出投手前滾地球刺殺，推進曾子祐上到二壘，後面王柏融敲出一壘邊線二壘打，打回追平分。

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黃子鵬先發6局退場，用了103球，70個好球，被擊出6支安打，投出4次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，最後無關勝敗。

7局上，樂天換投王志煊，一上來先觸身球保送曾昱磬，藍寅倫觸擊短打，王志煊傳一壘發生傳球失誤，下一棒紀慶然原本要執行短打戰術，雖然執行失敗點成2好球，但恢復正常攻擊敲出中外野安打，帶有1分打點，後面曾子祐擊出高飛犧牲打，幫助球隊再添1分，第9局紀慶然揮出高飛犧牲打，又追加1分，最後台鋼3分差勝出。

後勁先發7局，總計102球，68個好球，被敲出9支安打，投出4次三振，沒有任和四死球，失掉1分自責分，拿到本季第2勝，獲選單場最有價值球員。

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

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