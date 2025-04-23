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少了朱育賢打線有「裂縫」　吉力吉撈：大家都相信彼此

記者陳立勳／新莊報導

味全龍23日6比1擊退富邦悍將，味全主砲吉力吉撈．鞏冠繳出3安猛打賞，敲回4分打點，賽後吉力吉撈．鞏冠表示，「大家都相信彼此。」

▲▼中職吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者李毓康攝）
▲吉力吉撈．鞏冠 。（圖／記者李毓康攝） 

本場吉力吉撈．鞏冠4打數敲出3支安打，貢獻4分打點，包括勝利打點，獲選單場最有價值球員。

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前陣子吉力吉撈．鞏冠打擊率一度降到0.209，但最近4場，敲出8支安打，包含有2場3安猛打，吉力吉撈．鞏冠認為，「其實結果不好而已，身體狀態都還不錯，打擊教練有溝通很多事情，就是繼續努力，葉君璋總教練提點一些擊球點的問題，吳嘉侑教練也跟我說下半身運用的方式。」

上禮拜球隊意外3連戰輸給台鋼雄鷹2場，吉力吉撈．鞏冠認為，「賽季就是這樣，有時候不如預期，大家都相信彼此，在球場上面給予鼓勵，我們是打擊很好的球隊，大家都想要建功，有時候就會急，林智勝學長在旁邊也會給予鼓勵，讓我們更放心比賽。」

由於朱育賢受傷缺陣，近期味全得分效率不如開季，吉力吉撈．鞏冠坦言，「的確少了朱育賢，打擊上面有一些小小的裂縫，其實大家都試著要去彌補，不能說沒有朱育賢就怎麼樣，因為他也很常說，比賽是大家一起打，就是要相信彼此，可以補齊裂縫，一起把比賽贏下來。」

關鍵字： 中職味全龍影音

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