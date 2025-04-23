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相信富邦會慢慢好起來　富藍戈：需要先發可以配合

▲▼富藍戈。（圖／記者李毓康攝）
▲富藍戈。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將開季戰績不理想，勝利組牛棚洋投富藍戈（Enderson Franco）出賽機會並不多，富藍戈表示，「相信球隊會慢慢好起來。」

今日賽前富邦出賽17場，戰績6勝11敗，勝率0.353，暫時排名墊底，富藍戈9場登板，戰績1勝0敗4次中繼成功，防禦率0.87，終結者曾峻岳出賽更少，僅有6場出賽，戰績0勝0敗1中繼5次救援成功，防禦率保持0。

開季富邦戰績不佳，包含曾峻岳與富藍戈登板機會較少，富藍戈表示，「不管球隊戰績好壞，每天還是專注在訓練，球隊需要我的時候，是在最佳狀態。」

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富藍戈透露，「每局投完教練都會詢問狀況，可以連續2天或是3天出賽，昨天投完之後，今天也覺得身體是OK的。」

2022年起來到中華職棒發展，富藍戈坦言，「雖然打者都知道我的球路，但我也知道打者的打法，所以不擔心，都會去調整，重點是健康持續出賽。」

不過富藍戈認為，「這幾年觀察下來，中職打者越來越沉穩，這是個好事，也更有競爭力。」

富藍戈提到，「如果球隊需要我在先發的位置，也是會配合球隊，現階段在中繼位置，就是把工作做好。」

同時富藍戈強調，「投手教練沒有提過轉任先發的事情，專注在現在中繼投手的工作，只要球隊需要我，因此我平常很照顧健康與體能，有投過連續3天，也有一場投過2局到3局，每個球隊都會有起落的時候，相信球隊會慢慢好起來。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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