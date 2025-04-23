經典賽對戰強敵「是幸福」　曾豪駒扛重任：每次都是挑戰



▲曾豪駒續任明年經典賽兵符。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽明年3月開打，今日中華隊選訓會議確定通過由樂天桃猿一軍首席兼打擊教練曾豪駒續掌兵符，曾豪駒坦言，「每次都是挑戰。」

去年世界12強賽曾豪駒領軍奪冠，再到今年經典賽資格賽，曾豪駒帶領中華隊打進明年經典賽，今日經過選訓會議，總算敲定曾豪駒續扛中華隊教頭。

3度接下中華隊總教練，曾豪駒表示，「首先感謝樂天桃猿球團與選訓委員的幫忙，接下這次任務，每次任務都是非常有難度，希望把團隊整合好，打出好的成績。」

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相較於世界12強賽，經典賽又是另一個更高層級的比賽，曾豪駒認為，「能夠跟世界各國這麼好的球隊，以及這麼強的選手來去對戰，對我們來說是非常好的事情，每次都是挑戰，希望經過這次挑戰，彼此更拉近距離。」

因為12強奪冠，明年經典賽中華隊被日韓視為勁敵，曾豪駒認為，「非常榮幸把我們當成對手，在這樣的比賽，可以跟這麼強勁的對手對戰，是幸福的事情，希望到時候可以拿出好的表現。」

此外，先前傳出情蒐團隊將會擴編，中華職棒副秘書長蔡克斯表示，「除了情蒐統籌教練陳瑞昌之外，大概搭配6個情蒐人員，協助資料的蒐集，同時這次還會增加2到3人協助，名單5月初會對外公布。」