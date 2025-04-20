運動雲

>

富邦終結開季客場連敗厄運　鋒總：很多缺失要討論

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將20日1比0完封中信兄弟，總算終結開季客場10連敗，賽後富邦總教練陳金鋒表示，「過程中確實還有很多缺失要討論。」

今天富邦在第9局靠著高國麟在第9局敲出突破僵局的致勝安打贏球，中止客場開季10連敗、跨季13連敗，陳金鋒表示，「在客場贏下一場，大家共同努力，過程中確實還有很多缺失要討論。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦先發投手黃保羅6.2局，用了97球，局數與用球數皆追平個人單場最多，僅被擊出1支安打，送出8次三振，2次四壞球，無失分，最後無關勝敗。

談到黃保羅表現，陳金鋒大讚，「今天表現非常好，控球也好，變化球也好，都能投得不好打的位置，表現確實非常好。」

前6局黃保羅維持沒被敲安，直到第7局才破功，陳金鋒直言，「當然還是要看球數，那時候已經快90球，他還是年輕的選手，有這個機會，或許看他身體狀況，投得這麼好，球隊攻擊沒有幫助他，這是比較可惜的地方。」

陳金鋒也說，「黃保羅比賽穩定度越來越高，對於有危機與打者的對決，確實進步滿多，穩定去投每一球。」

▲▼中職富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）
▲陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）  

今天富邦殘壘不少，陳金鋒認為，「或許這段時間，大家在連敗，都想要去做，會比較緊繃，有些細節沒有做得很好。」

成功止敗之後，陳金鋒也說，「每天都要面對比賽，結果論輸贏，每天都是一樣的。」

高國麟在第9局從中信後援投手黃恩賜手中敲出安打，陳金鋒認為，「打擊教練有提醒，黃恩賜應該大家都滿熟悉的，知道他會丟什麼球。」

7局下富邦高國麟在二壘與三壘之間遭到夾殺，陳金鋒表示，「那一球我是沒有看到，也沒有注意到，高國麟的打擊維持得很不錯，前幾場上來，雖然沒有安打，但擊出去的球，品質非常好，今天有2支安打，但那個跑壘確實是一個很大的失誤。」

關鍵字： 中職富邦悍將影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

高國麟致勝一擊打敗兄弟　富邦中止開季客場10連敗

高國麟致勝一擊打敗兄弟　富邦中止開季客場10連敗

不後悔「能撲一定撲」　張志豪扛先發：我還有學弟

不後悔「能撲一定撲」　張志豪扛先發：我還有學弟

富邦後防需要富藍戈　陳仕朋開始進入牛棚

富邦後防需要富藍戈　陳仕朋開始進入牛棚

平野最愛「七龍珠」　買車特選哆啦A夢配色

平野最愛「七龍珠」　買車特選哆啦A夢配色

搭公車收到富邦球迷暖心字條　陳真感動：想要脫帽鞠躬

搭公車收到富邦球迷暖心字條　陳真感動：想要脫帽鞠躬

「富邦年輕選手扛起責任」　鋒總：結果不用去想

「富邦年輕選手扛起責任」　鋒總：結果不用去想

王正棠手傷復原又弄到腰　鋒總談野手傷兵進度

王正棠手傷復原又弄到腰　鋒總談野手傷兵進度

張育成肩傷後天照MRI　激勵富邦隊友逆勢「反彈」

張育成肩傷後天照MRI　激勵富邦隊友逆勢「反彈」

佐佐木朗希驚訝球速下降　強調身體健康沒問題

佐佐木朗希驚訝球速下降　強調身體健康沒問題

陳柏毓5局無失分勝投飛了　鄭宗哲手感火燙雙安

陳柏毓5局無失分勝投飛了　鄭宗哲手感火燙雙安

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

熱門新聞

快訊／大谷翔平當爸爸了！　喜迎女兒：歡迎來到大谷家庭

佐佐木朗希首次優質先發牛棚砸鍋　道奇9下慘挨遊騎兵再見轟

快訊／大爆冷！　湖人季後賽首戰遭灰狼21顆三分球射爆輸球

高國豪下季年薪900萬　張樹人：不會主動交易他

尼克末節大暴走連拿21分　布朗森猛轟34分G1打垮活塞

褲上染血也要投！飛力獅飆10K好投　餅總被怒吼帥到：我很喜歡

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平當爸爸了！　喜迎女兒：歡迎來到大谷家庭

2佐佐木朗希首優質　道奇9下挨再見轟

3大爆冷！　湖人季後賽首戰輸球

4高國豪下季年薪900萬　攻城獅不交易

5尼克暴走連拿21分　季後賽G1打垮活塞

最新新聞

1「再見投手犯規」　台中市奪冠

2「蠟筆小新」聯名商品賣破3千5百萬　兄弟史上最高

3曹祐齊先發好投　味全龍避免遭橫掃

4不想一直輸　黃保羅高壓「指叉」更有用

5跳出來　高國麟還原跑壘遭夾殺

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366