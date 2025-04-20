富邦終結開季客場連敗厄運　鋒總：很多缺失要討論

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將20日1比0完封中信兄弟，總算終結開季客場10連敗，賽後富邦總教練陳金鋒表示，「過程中確實還有很多缺失要討論。」

今天富邦在第9局靠著高國麟在第9局敲出突破僵局的致勝安打贏球，中止客場開季10連敗、跨季13連敗，陳金鋒表示，「在客場贏下一場，大家共同努力，過程中確實還有很多缺失要討論。」

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富邦先發投手黃保羅6.2局，用了97球，局數與用球數皆追平個人單場最多，僅被擊出1支安打，送出8次三振，2次四壞球，無失分，最後無關勝敗。

談到黃保羅表現，陳金鋒大讚，「今天表現非常好，控球也好，變化球也好，都能投得不好打的位置，表現確實非常好。」

前6局黃保羅維持沒被敲安，直到第7局才破功，陳金鋒直言，「當然還是要看球數，那時候已經快90球，他還是年輕的選手，有這個機會，或許看他身體狀況，投得這麼好，球隊攻擊沒有幫助他，這是比較可惜的地方。」

陳金鋒也說，「黃保羅比賽穩定度越來越高，對於有危機與打者的對決，確實進步滿多，穩定去投每一球。」



▲陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

今天富邦殘壘不少，陳金鋒認為，「或許這段時間，大家在連敗，都想要去做，會比較緊繃，有些細節沒有做得很好。」

成功止敗之後，陳金鋒也說，「每天都要面對比賽，結果論輸贏，每天都是一樣的。」

高國麟在第9局從中信後援投手黃恩賜手中敲出安打，陳金鋒認為，「打擊教練有提醒，黃恩賜應該大家都滿熟悉的，知道他會丟什麼球。」

7局下富邦高國麟在二壘與三壘之間遭到夾殺，陳金鋒表示，「那一球我是沒有看到，也沒有注意到，高國麟的打擊維持得很不錯，前幾場上來，雖然沒有安打，但擊出去的球，品質非常好，今天有2支安打，但那個跑壘確實是一個很大的失誤。」