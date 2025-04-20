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不後悔「能撲一定撲」　張志豪扛先發：我還有學弟

▲▼張志豪。（圖／記者李毓康攝）
▲張志豪。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟37歲外野手張志豪開季原本不在先發陣容，但近期教練團開始安排擔任開路先鋒，同時表現不差，不過連續出賽，確實是一大考驗，張志豪表示，「身體負荷不了就要休息。」

這段時間主要擔任先發第1棒，並且上場守外野，張志豪認為，「其實打哪一棒都一樣，只是想法要做些改變，想說平野惠一總教練為什麼要讓我打第一棒，他叫我正常打，不要打到壞球就好。」

張志豪表示，「我還有學弟，身體不舒服就下來，這兩年告訴自己，身體負荷不了就要休息，前幾場在桃園，打了2個打席下來，因為背有點緊。」

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身為第1棒要帶隊向前衝，張志豪笑說，「有時候會這樣想，但被三振下來，想說不要看我，不會給自己壓力，但會想要做給學弟看，更希望宋晟睿與岳政華可以打第1棒，他們可塑性很大，還有很大進步空間。」

另外，張志豪強調，「現在能做的一定會做，能撲的一定會撲，可以搶的一定會搶，如果沒辦法做的時候，可能會後悔為什麼沒做，盡量不後悔，至少可以身教，如果我做得到，其他年輕球員也能做得到。」

另外，今日中信兄弟總教練平野惠一賽前受訪，提到球隊裡面有個很有趣的現象，很多球員都想要守備，但如果是他，打DH應該會很開心，還透露過去在日職歐力士時期，更曾為了誰來打DH和糸井嘉男吵架。

對此張志豪則認為。可能打DH的壓力比較大吧，如果打不好，就是坐在這裡，不然就要學大谷翔瓶裝水，自己找事情做。DH比較不好打啦。

關鍵字： 中職中信兄弟

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