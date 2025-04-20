大谷翔平女兒出生　明天火速歸隊先發



▲大谷翔平明天歸隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平這幾天請陪產假，今日正式升格為人父，根據道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）今日賽後說法，大谷翔平將於明天歸隊。

今日賽前開打之前，大谷翔平透過個人Instagram宣布妻子真美子順利產下一名女嬰，喜訊也讓全場洋溢歡樂氛圍。

羅伯茲受訪時笑說：「是在比賽中段才知道，大谷翔平在社群媒體上發文，我就是這樣得知的。」他也透露已與大谷翔平簡短互傳訊息，「他看起來非常開心。」

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大谷為了陪伴妻子生產，19日起開始請陪產假，連續缺席2場賽事，當地轉播單位在今日第2局結束後特別播出羅伯茲的訪談畫面，向全球球迷傳達喜訊，「這是個好消息，翔平與真美子迎來一位可愛女兒，雖然名字還沒公佈，但全球道奇球迷都為此興奮不已，恭喜你，翔平！」

根據羅伯茲說法，大谷翔平預計當地時間20日搭機與球隊會合，並將在明天系列賽最終戰先發登場。

大谷翔平今天在IG發文寫道，歡迎來到大谷家庭！我非常感謝我親愛的妻子，謝謝她為我們生下健康又美麗的女兒。親愛的女兒，謝謝妳讓我們成為既緊張又期待的新手父母。

我也要感謝道奇隊球團、我的隊友們，以及一路以來給予我們支持與鼓勵的球迷朋友們。

此外，我要向所有醫療專業人員，以及在這段期間為我們付出心力的每一位，表達我最誠摯的謝意。感謝你們，讓我們迎來這個美好的日子。